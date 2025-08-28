Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos kancleris pirmą kartą lankysis karinio jūrų laivyno štabe Rostoke

2025-08-28 11:13 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 11:13

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pirmą kartą lankysis Vokietijos karinio jūrų laivyno vadavietėje Rostoko uostamiestyje šiaurinėje šalies dalyje.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pirmą kartą lankysis Vokietijos karinio jūrų laivyno vadavietėje Rostoko uostamiestyje šiaurinėje šalies dalyje.

0

Po konfidencialaus pokalbio su karinio jūrų laivyno inspektoriumi Janu Christianu Kaacku karinio jūrų laivyno vadavietėje, F. Merzas planuoja apsilankyti naujame taktiniame jūrų štabe – vadinamojoje Baltijos operatyvinės grupės vadavietėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 m. įkurtam štabui pavesta planuoti jūrų operacijas ir pratybas bei vadovauti NATO priskirtoms karinio jūrų laivyno pajėgoms.

Po diskusijų F. Merzas sraigtasparniu skris į kovos su povandeniniais laivais fregatą „Bayern“, kur numatyta surengti ekskursiją.

Vėliau grupė karinių jūrų pajėgų laivų demonstruos savo pajėgumus, surengdama aprūpinimo jūra ir gynybos nuo lėktuvų, povandeninių laivų ir raketų atakų pratybas.

Vokietijos kariniame jūrų laivyne tarnauja apie 15 300 jūreivių. Po karinių oro pajėgų ir kariuomenės jis yra mažiausias Vokietijos kariuomenės Bundesvero padalinys.

