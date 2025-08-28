Vokietijos kancleris pirmą kartą lankysis karinio jūrų laivyno štabe Rostoke

Po konfidencialaus pokalbio su karinio jūrų laivyno inspektoriumi Janu Christianu Kaacku karinio jūrų laivyno vadavietėje, F. Merzas planuoja apsilankyti naujame taktiniame jūrų štabe – vadinamojoje Baltijos operatyvinės grupės vadavietėje.
2024 m. įkurtam štabui pavesta planuoti jūrų operacijas ir pratybas bei vadovauti NATO priskirtoms karinio jūrų laivyno pajėgoms.
Po diskusijų F. Merzas sraigtasparniu skris į kovos su povandeniniais laivais fregatą „Bayern“, kur numatyta surengti ekskursiją.
Vėliau grupė karinių jūrų pajėgų laivų demonstruos savo pajėgumus, surengdama aprūpinimo jūra ir gynybos nuo lėktuvų, povandeninių laivų ir raketų atakų pratybas.
Vokietijos kariniame jūrų laivyne tarnauja apie 15 300 jūreivių. Po karinių oro pajėgų ir kariuomenės jis yra mažiausias Vokietijos kariuomenės Bundesvero padalinys.
