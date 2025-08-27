Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinės savivaldybė spręs, ar Vilniuje įamžinti Vokietijos kanclerio Merzo žodžius

2025-08-27 06:24 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 06:24

Trečiadienį sostinės savivaldybės taryba ketina apsispręsti, ar ant Vilniaus rotušės pastato atminimo lentoje įamžinti gegužę Lietuvoje viešėjusio Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo pareikštą įsipareigojimą – jog Lietuvos saugumas yra ir Vokietijos saugumas.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Trečiadienį sostinės savivaldybės taryba ketina apsispręsti, ar ant Vilniaus rotušės pastato atminimo lentoje įamžinti gegužę Lietuvoje viešėjusio Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo pareikštą įsipareigojimą – jog Lietuvos saugumas yra ir Vokietijos saugumas.

0

Jeigu taryba pritars, atminimo lenta kabėtų ant rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės. 

Ant lentos būtų užrašas su Vokietijos brigados inauguracijoje pasakytais F. Merzo žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“. Ši frazė taip pat būtų užrašyta ir anglų bei vokiečių kalbomis. 

ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, panašiai kalbėjo kreipdamasis į prie Vilniaus rotušės susirinkusius lietuvius. Jis pareiškė – „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“. 

Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.

