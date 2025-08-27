Sostinės savivaldybė spręs, ar Vilniuje įamžinti Vokietijos kanclerio Merzo žodžius

Jeigu taryba pritars, atminimo lenta kabėtų ant rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės.
Ant lentos būtų užrašas su Vokietijos brigados inauguracijoje pasakytais F. Merzo žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“. Ši frazė taip pat būtų užrašyta ir anglų bei vokiečių kalbomis.
ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, panašiai kalbėjo kreipdamasis į prie Vilniaus rotušės susirinkusius lietuvius. Jis pareiškė – „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“.
Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.
