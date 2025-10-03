Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje minimos 35-osios susivienijimo metinės

2025-10-03 12:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 12:12

Vokietijai penktadienį minint 35-ąsias susivienijimo metines, kancleris Friedrichas Merzas paragino šalį neprarasti vienybės.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

0

„Tebeturime užduotį padėti vieni kitiems: rytuose, vakaruose, šiaurėje ir pietuose“, – rašė F. Merzas platformoje „X“, likus kelioms valandoms iki jo svarbios kalbos, skirtos metinėms paminėti vakarinėje Saro žemėje.

„Mūsų įvairovė daro mus stiprius“, – rašė jis. Susivienijimas, pasak jo, buvo ne „sėkmės garantija“, o „drąsių žmonių, pasisakančių už laisvę ir demokratiją, darbas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė: „35-eri Vokietijos vienybės metai yra priežastis švęsti.“

1990 m. spalio 3 d. Rytų Vokietiją sudariusios žemės buvo integruotos į Vokietijos Federacinę Respubliką (toks buvo oficialus Vakarų Vokietijos pavadinimas) ir taip buvo užbaigtas ilgas vokiečių tautos padalijimo po Antrojo pasaulinio karo laikotarpis.

Ši data yra nacionalinė šventė, vadinama Vokietijos vienybės diena.

Tačiau praėjus dešimtmečiams po Berlyno sienos griūties, dėl susivienijimo pasekmių vis dar smarkiai ginčijamasi. Išliekančius skirtumus tarp rytinių ir vakarinių regionų atskleidė vasario mėnesį vykusių parlamento rinkimų rezultatai, per kuriuos kraštutiniai dešinieji smarkiai išsiveržė į priekį visose rytinėse žemėse.

Šiemet metais Sarbriukeno mieste vyksta pagrindinis jubiliejaus minėjimas, o jo garbės svečias – Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Kancleris paskelbė nuotrauką, kurioje jis pats dėlioja savo kalbos „galutinius akcentus“. „Po 35 metų ir sunkiu mūsų šaliai laiku turėtume iš naujo susitelkti ir žvelgti į ateitį“, – rašė jis.

Ceremoniją lydės visuotinė šventė, meno, muzikos ir diskusijų renginiai. Iškilmių šūkis – „Ateitis per pokyčius“ ir „Švęskime tai, kas mus vienija“.

Vakare F. Merzas taip pat vyks į Rytų Vokietiją, kur Halės prie Zalės mieste bus surengtas koncertas. Tai bus vienas iš daugybės chorinių renginių, vienu metu vykstančių visos šalies kaimuose ir miestuose ir skirtų prisiminti taikią 1989-ųjų revoliuciją.

