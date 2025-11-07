 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija gavo pirmąjį jūrų patrulinį lėktuvą „Poseidon“

2025-11-07 18:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 18:11

Vokietija gavo pirmąjį jūrų patrulinį lėktuvą „P-8A Poseidon“ – žvalgybinį orlaivį, galintį sekti ir atakuoti povandeninius laivus, penktadienį pranešė Gynybos ministerija. 

Vokietija gavo pirmąjį jūrų patrulinį lėktuvą „Poseidon“. EPA-ELTA nuotr.

Lėktuvas, pirmasis iš aštuonių, užsakytų iš Jungtinių Valstijų, nusileido Berlyno oro uoste, atskridęs iš JAV. Lėktuvą ir jo įgulą su atvykimu pasveikino gynybos ministras Borisas Pistoriusas. 

Vokietijos įgulos jau kelis mėnesius treniravosi užsienyje, sakė B. Pistoriusas ir pridūrė, kad Bundesvero lėktuvas galės veikti iš NATO partnerių bazių. 

„Vokietijos indėlis į atgrasymą Tolimojoje Šiaurėje daugiausia priklausys nuo šio lėktuvo“, – sakė B. Pistoriusas, turėdamas omenyje Arkties ir Šiaurės Atlanto regionus. „Boeing“ gamybos lėktuvus jau naudoja kelios NATO šalys. 

„Poseidon“, sukurtas „Boeing 737“ lėktuvo pagrindu, yra didžiausias kovinis lėktuvas Vokietijos ginkluotosiose pajėgose. Pasak kariškių, jo ilgis siekia beveik 40 metrų, maksimalus greitis – 936 kilometrai per valandą, o skrydžio nuotolis – 7 tūkst. kilometrų. 

Orlaivis gali patruliuoti didelius jūros plotus, sekti laivų judėjimą ir aptikti povandeninius laivus naudodamas radiolokatorių, taip pat akustinius ir optinius jutiklius. Jis gali numesti sonarinius plūdurus ir pulti povandeninius laivus torpedomis arba giluminiais užtaisais. Kiekvieną įgulą sudaro 11 karių: trys pilotai, du taktiniai koordinatoriai ir šeši jutiklių operatoriai, vykdantys stebėjimą virš ir po vandeniu. 

Lėktuvai „Poseidon“ bus dislokuoti Vokietijos karinio jūrų laivyno aviacijos bazėje netoli Kukshafeno miesto prie Šiaurės jūros. Pristatymai numatyti iki 2028 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

