Apie tai šalies vadovas kalbėjo Berehovėje bendraudamas su žurnalistais kartu su Vengrijos premjeru Peteriu Magyaru, praneša ukrainiečių portalo „Ukrinform“ korespondentas.
Atsakydamas į klausimą, ar padaryta pažanga dėl maždaug 60 perėmimo raketų „Patriot“, už kurias jau sumokėta pagal PURL programą, tiekimo iš JAV, V. Zelenskis sakė: „Kalbant apie raketas antibalistinėms oro gynybos sistemoms, šis raštas yra JAV. Ir ten, nemeluosiu apie 60 – norėtųsi... Tačiau ten tikrai yra viena sutartis dėl 48 raketų. Deja, Hegsethas jos dar nepasirašė, todėl viskas priklauso tik nuo jo.“
Prezidentas pabrėžė, kad Ukraina labai tikisi gauti šias raketas. „Na, o jei jie nori perduoti 60, mes tikrai už“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat pranešė, kad licencijų perdavimo Ukrainai klausimas dėl raketų PAC-2 ir PAC-3 gamybos taip pat nepajudėjo iš vietos.
„Gavau patvirtinimą asmeniškai iš prezidento (Donaldo) Trumpo (Donaldo Trampo), o vėliau – iš jo komandos, kuri už tai atsakinga, taip pat sulaukiau teigiamos reakcijos iš bendrovių, kurios atitinkamai gamina PAC-2 ir PAC-3, tačiau šių licencijų mes faktiškai negavome“, – sakė V. Zelenskis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV gynybos sekretorius P. Hegsethas vis dar nedavė leidimo perduoti Ukrainai maždaug 60 perėmimo raketų PAC-3 ir PAC-2 oro gynybos sistemoms „Patriot“, už kurias jau sumokėjo Kyjivo sąjungininkai Vakaruose.
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