Libija yra susiskaldžiusi tarp Jungtinių Tautų (JT) pripažįstamos vyriausybės Tripolyje ir kitos administracijos šalies rytuose, kurią remia karinis vadas Khalifa Haftaras.
Kh. Haftaro stovykla jau kelerius metus palaiko glaudžius karinius ir strateginius ryšius su Rusija.
Jo sūnus Saddamas Haftaras, plačiai laikomas tikėtinu tėvo įpėdiniu, po atakos pareiškė: „Su dideliu liūdesiu ir pasididžiavimu šiandien pagerbiu du mūsų karinių jūrų pajėgų didvyrius.“
„Jie mirė nuo sužalojimų, patirtų atliekant pareigą tėvynei po nusikalstamos atakos prieš Bengazio karinio jūrų laivyno bazę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pridūrė jis.
Atskirame pareiškime užuojautą pareiškė rytinės vyriausybės vadovas Oussama Hamadas.
Jis patikslino, kad abu vyrai mirė „nuo sužalojimų, patirtų per klastingą Ukrainos agresiją prieš Bengazio uostą“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per atakas prieš Rusijos karinio jūrų laivyno korvetę ir krovininį laivą buvo panaudoti septyni Ukrainoje pagaminti jūriniai dronai.
Šis incidentas sukėlė nuogąstavimų, kad krizė susiskaldžiusioje Libijoje gali dar labiau paaštrėti.
Rytinės Libijos dalies administracija, kurią tvirtai remia K. Haftaras ir jo sūnūs, paprašė JT ištirti įtariamą Ukrainos pajėgų buvimą šalies vakaruose.
Ji taip pat pareiškė, kad kartu su Rusija pradės tyrimą dėl atakų prieš laivus.
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