Virš Maskvos suka ratus „Boeing“ su 400 keleivių: įtariama, užsidegė variklis

21 val. 54 min. Lietuvos laiku buvo paskelbta, kad po beveik kelias valandas trukusio „kuro deginimo“ lėktuvą pavyko sėkmingai nutupdyti tame pačiame Domodedovo oro uoste, iš kurio lėktuvas ir pakilo.
Remiantis „Baza“ duomenimis, įgula įjungė pavojaus kodą 7700 netrukus po išskridimo iš Domodedovo oro uosto į Puketą (Tailandas). Lėktuvas pakilo į orą 21:19 vietos laiku (20:19 Lietuvos laiku) – vėliau nei numatyta tvarkaraštyje – ir beveik iš karto pradėjo mažinti greitį ir skristi ratu.
Lėktuve yra 412 keleivių ir 13 įgulos narių. Preliminariai manoma, kad lėktuvas turi problemų su kairiuoju varikliu. Sprendžiant iš trajektorijos, pilotai degina degalus, ruošdami lėktuvą avariniam nusileidimui išskridimo oro uoste. Ugniagesiai laukia lėktuvo kilimo ir tūpimo takelyje.
Iš Maskvos į Puketą skridęs „Red Wings“ lėktuvas ruošiasi avariniam nusileidimui dėl užsidegusio variklio, skelbiama „112“. TASS patvirtino šią informaciją, remiantis gelbėjimo tarnybų duomenimis.
(papildyta 21:55) Lėktuvas, išskridęs iš Maskvos į Puketą, bet dėl variklio gaisro skubiai grįžęs į Domodedovo oro uostą, sėkmingai nusileido, praneša operatyvinės tarnybos, skelbiama TASS.
