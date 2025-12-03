 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Virš Maskvos suka ratus „Boeing“ su 400 keleivių: įtariama, užsidegė variklis

2025-12-03 21:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 21:42

Rusų oro linijų „Red Wings“ lėktuvas „Boeing 777-200“ išsiuntė nelaimės signalą ir jau daugiau nei valandą skraido virš Maskvos Stupino rajono. „Telegram“ kanalo „112“ duomenimis – dega kairysis variklis.

Virš Maskvos suka ratus „Boeing“ su 400 keleivių: įtariama, užsidegė variklis (nuotr. Telegram)

Rusų oro linijų „Red Wings“ lėktuvas „Boeing 777-200“ išsiuntė nelaimės signalą ir jau daugiau nei valandą skraido virš Maskvos Stupino rajono. „Telegram“ kanalo „112“ duomenimis – dega kairysis variklis.

REKLAMA
7

21 val. 54 min. Lietuvos laiku buvo paskelbta, kad po beveik kelias valandas trukusio „kuro deginimo“ lėktuvą pavyko sėkmingai nutupdyti tame pačiame Domodedovo oro uoste, iš kurio lėktuvas ir pakilo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis „Baza“ duomenimis, įgula įjungė pavojaus kodą 7700 netrukus po išskridimo iš Domodedovo oro uosto į Puketą (Tailandas). Lėktuvas pakilo į orą 21:19 vietos laiku (20:19 Lietuvos laiku) – vėliau nei numatyta tvarkaraštyje – ir beveik iš karto pradėjo mažinti greitį ir skristi ratu.

REKLAMA
REKLAMA

Lėktuve yra 412 keleivių ir 13 įgulos narių. Preliminariai manoma, kad lėktuvas turi problemų su kairiuoju varikliu. Sprendžiant iš trajektorijos, pilotai degina degalus, ruošdami lėktuvą avariniam nusileidimui išskridimo oro uoste. Ugniagesiai laukia lėktuvo kilimo ir tūpimo takelyje.

REKLAMA

Iš Maskvos į Puketą skridęs „Red Wings“ lėktuvas ruošiasi avariniam nusileidimui dėl užsidegusio variklio, skelbiama „112“. TASS patvirtino šią informaciją, remiantis gelbėjimo tarnybų duomenimis.

(papildyta 21:55) Lėktuvas, išskridęs iš Maskvos į Puketą, bet dėl variklio gaisro skubiai grįžęs į Domodedovo oro uostą, sėkmingai nusileido, praneša operatyvinės tarnybos, skelbiama TASS.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Oi koks šaunuolis
Oi koks šaunuolis
2025-12-03 21:48
Bandyk leistis kremliaus aikštėj
Atsakyti
Kriskit maskoliai greičiau
Kriskit maskoliai greičiau
2025-12-03 21:52
Ar visi spės pasimelsti rėkdami krym naš?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų