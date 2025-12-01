 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sprogimas Rusijos sostinėje: supleškėjo karo pramonėje dirbančio fiziko automobilis

2025-12-01 13:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 13:45

Gruodžio 1 d. ryte gyvenamojo namo kieme Maskvoje (Rusija) sprogo automobilis, skelbiama „The Moscow Times“. Remiantis „Baza“ duomenimis, incidentas įvyko netoli gyvenamojo komplekso Novoja Moskva rajone. Dėl sprogimo keliuose butuose išdužo langai, o patį automobilį apėmė stiprios liepsnos. 

Sprogimas Rusijos sostinėje: supleškėjo karo pramonėje dirbančio fiziko automobilis (nuotr. Telegram)

Gruodžio 1 d. ryte gyvenamojo namo kieme Maskvoje (Rusija) sprogo automobilis, skelbiama „The Moscow Times“. Remiantis „Baza“ duomenimis, incidentas įvyko netoli gyvenamojo komplekso Novoja Moskva rajone. Dėl sprogimo keliuose butuose išdužo langai, o patį automobilį apėmė stiprios liepsnos. 

REKLAMA
0

Gaisrą gesinti atvyko gelbėjimo tarnybos, tačiau automobilis „Land Cruiser 200 Prado“ visiškai sudegė. Skelbiama, kad automobilyje žmonių nebuvo, taip pat nenukentėjo nė vienas praeivis ar namo gyventojas. Sprogimo priežastis tiriama. Iš pradžių buvo skelbiama, kad jį sukėlė nuotolinis variklio šildymas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vietiniai gyventojai pasakojo, kad automobilis priklauso vyrui, kuris neseniai įsikraustė į namą. Remiantis „112“ duomenimis, automobilio savininkas yra 41 metų fizikos ir matematikos mokslų daktaras, kvantinės elektronikos specialistas iš sostinės „Polus“ mokslinių tyrimų instituto. Šiuo metu jis yra komandiruotas į vieną iš Pietryčių Azijos šalių. „Polus“ priklauso valstybinės korporacijos „Rostech“ holdingui „Švabe“. Jis užsiima lazerinių tolimačių, tikslinio pataikymo ginklų, įskaitant raketas, taikiklių ir lazerinių giroskopų, skirtų lėktuvų navigacijos sistemoms, kūrimu. Institutas yra įtrauktas į JAV ir ES sankcijų sąrašą dėl karo Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau liepos mėnesį Maskvos centre, sprogo automobilis, kuriame sėdėjo Rusijos specialiųjų tarnybų veteranai. Birželio pradžioje sostinėje per vieną dieną buvo „užminuoti“ iš karto trys automobiliai – visi atvejai – vakarinėje miesto dalyje ir netoli vienas nuo kito. Tačiau specialistai, atvykę į vietą, nepatvirtino sprogstamųjų įtaisų buvimo.

Balandžio mėnesį Aviatorių mikrorajone, viename iš Maskvos priemiesčių, šalia gyvenamojo namo sprogo automobilis, priklausęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Operatyvinio valdymo departamento vadovo pavaduotojui, generolui leitenantui Jaroslavui Moskalikui. Karininkas žuvo sprogimo metu. Tyrimų komitetas iškėlė baudžiamąją bylą dėl nužudymo ir neteisėtos prekybos sprogstamosiomis medžiagomis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų