Sprogimas Rusijos sostinėje: supleškėjo karo pramonėje dirbančio fiziko automobilis

Gaisrą gesinti atvyko gelbėjimo tarnybos, tačiau automobilis „Land Cruiser 200 Prado“ visiškai sudegė. Skelbiama, kad automobilyje žmonių nebuvo, taip pat nenukentėjo nė vienas praeivis ar namo gyventojas. Sprogimo priežastis tiriama. Iš pradžių buvo skelbiama, kad jį sukėlė nuotolinis variklio šildymas.
Vietiniai gyventojai pasakojo, kad automobilis priklauso vyrui, kuris neseniai įsikraustė į namą. Remiantis „112“ duomenimis, automobilio savininkas yra 41 metų fizikos ir matematikos mokslų daktaras, kvantinės elektronikos specialistas iš sostinės „Polus“ mokslinių tyrimų instituto. Šiuo metu jis yra komandiruotas į vieną iš Pietryčių Azijos šalių. „Polus“ priklauso valstybinės korporacijos „Rostech“ holdingui „Švabe“. Jis užsiima lazerinių tolimačių, tikslinio pataikymo ginklų, įskaitant raketas, taikiklių ir lazerinių giroskopų, skirtų lėktuvų navigacijos sistemoms, kūrimu. Institutas yra įtrauktas į JAV ir ES sankcijų sąrašą dėl karo Ukrainoje.
Anksčiau liepos mėnesį Maskvos centre, sprogo automobilis, kuriame sėdėjo Rusijos specialiųjų tarnybų veteranai. Birželio pradžioje sostinėje per vieną dieną buvo „užminuoti“ iš karto trys automobiliai – visi atvejai – vakarinėje miesto dalyje ir netoli vienas nuo kito. Tačiau specialistai, atvykę į vietą, nepatvirtino sprogstamųjų įtaisų buvimo.
Balandžio mėnesį Aviatorių mikrorajone, viename iš Maskvos priemiesčių, šalia gyvenamojo namo sprogo automobilis, priklausęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Operatyvinio valdymo departamento vadovo pavaduotojui, generolui leitenantui Jaroslavui Moskalikui. Karininkas žuvo sprogimo metu. Tyrimų komitetas iškėlė baudžiamąją bylą dėl nužudymo ir neteisėtos prekybos sprogstamosiomis medžiagomis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.