Košmariškas kamštis: 85 kilometrų ilgio, temperatūra lauke siekia –18 °C

Telegram kanalai „Shot“ ir „Baza“ skelbia vaizdo įrašą iš kelio ir praneša, kad automobiliai jame stovi jau daugiau nei septynias valandas tvyrant 18 laipsnių šalčiui. „Žmonėms baigiasi maistas ir vanduo, o automobiliuose baigiasi degalai. Tarp įstrigusių kelyje yra šeimų su vaikais“, – rašo „Shot“.
„Daug automobilių su vaikais. Nėra matyti jokių operatyvinių veiksmų“, – cituojamas vienas iš liudininkų.
Gruodžio 1 d. kamštis susidarė dėl to, kad sunkvežimiai sustojo kelio pakraščiuose, užblokuodami kelią lengviesiems automobiliams, skelbiama „Meduza“.
Be to, eismą apsunkino sniegas ir prastas matomumas. Irkutsko srities kelių policija lapkričio 30 d. ryte pranešė, kad šiame kelio ruože eismas ribojamas nuo 110 iki 140 kilometro – sunkiasvorėms ir keleivinėms transporto priemonėms „dėl nepalankių oro sąlygų“.
„Baza“ pažymi, kad kiekvieną žiemą, esant nepalankioms oro sąlygoms, šioje „Baikalo“ kelio atkarpoje susidaro kelių kilometrų ilgio spūstys. Šįkart susidarė rekordinis – daugiau nei 80 kilometrų kamštis.
