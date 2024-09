Vienas Rusijos veiksmas išprovokuotų galingą atsakomąjį NATO šalių smūgį – „The Times“

Kaip rašo UNIAN, remdamasi „The Times“ publikacija, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pradėjus operaciją Kurske, Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pareiškė, kad jų vyriausybė šiuo metu derybose dėl branduolinės doktrinos pakeitimo yra padariusi pažangą.

Leidinyje užsimenama, kad šiuo metu doktrinoje pateikiama informacija liudija, jog branduolinis arsenalas būtų panaudotas, jei Rusijos Federacijos, kaip nepriklausomos valstybės, egzistavimui iškils grėsmė.

Be to, „The Times“ rašo, kad Rusijos įtakingų asmenų pageidavimas keisti doktriną kilo po to, kai Ukraina paskelbė, kad šalies kariuomenė naudoja raketas HIMARS tam, kad būtų suduoti smūgiai tiltams, esantiems Kursko srityje. Taip pat dar ir po to, kai Rusijos teritorijoje buvo pastebėti britų tankai „Challenger 2“.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas raginamas sumažinti branduolinių raketų panaudojimo ribinę vertę. Pasak britų laikraščio, jis pats nelaiko Ukrainos invazijos į Kursko sritį grėsme savo režimui.

REKLAMA

Tačiau, kaip pažymima tekste, Vakarų valstybės mano, kad Rusijos taktinių branduolinių ginklų panaudojimas negarantuotų karo pabaigos ar tiesioginės Rusijos okupacinių pajėgų pergalės. Leidinio įsitikinimu, toks Rusijos veiksmas „beveik neabejotinai“ išprovokuotų galingą atsakomąjį NATO šalių smūgį.

V. Zelenskis: planuojame išlaikyti užimtą teritoriją Rusijoje, kol priversime V. Putiną vesti derybas

Ukraina išlaikys užimtą Rusijos Federacijos teritoriją, kol privers Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip praneša portalas „rbc.ua“, prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė interviu televizijos kanalui „NBC News“.

Ukraina išlaikys teritoriją, nes tai yra neatsiejama jos „pergalės plano“, kaip užbaigti karą, dalis, sakė V. Zelenskis. Jis pridūrė, kad pateiks šį pasiūlymą tarptautiniams partneriams, pavyzdžiui, Jungtinėms Valstijoms.

„Kol kas ji mums reikalinga“, – sakė jis apie teritoriją, kurią Ukraina dabar yra užėmusi Rusijos Kursko srityje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis teigė negalintis kalbėti apie tai, ar Ukraina planuoja mėginti užimti dar daugiau Rusijos teritorijos.

„Nesakysiu, atsiprašau, su visa pagarba, bet aš negaliu apie tai kalbėti“, – pareiškė jis.

Nuo rugpjūčio pradžios Kursko srityje vyksta puolamoji Ukrainos gynybos pajėgų operacija. Kyjivas teigia, kad Ukrainos kariai šiame Rusijos regione jau kontroliuoja daugiau kaip 100 gyvenviečių.