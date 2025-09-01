Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Venesuela kaltina Gajaną siekiu sukurti „karo frontą“ ir neigia kaltinimus dėl išpuolio

2025-09-01 19:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 19:47

Pirmadienį Venesuela apkaltino kaimynę Gajaną „mėginimu sukurti karo frontą“, kai šalis viešai apkaltino Karakasą savaitgalį surengus išpuolį prieš rinkimų medžiagą vežusį laivą. 

Venesuela (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį Venesuela apkaltino kaimynę Gajaną „mėginimu sukurti karo frontą“, kai šalis viešai apkaltino Karakasą savaitgalį surengus išpuolį prieš rinkimų medžiagą vežusį laivą. 

REKLAMA
0

Sekmadienį Džordžtaunas pareiškė, kad Venesuela nacionalinių rinkimų Gajanoje išvakarėse paleido šūvius į laivą, tačiau gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas šiuos teiginius atmetė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar matėme Gajanos Kooperacinės Respublikos vyriausybės pareiškimą (...) teigiantį, kad Gajanos gynybos pajėgos buvo užpultos iš Venesuelos krantų. Jos mėgina sukurti karo frontą“, – sakė V. Padrino Lopezas. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Gajanoje prezidento Irfaano Ali pirmadienį buvo paklausta apie JAV karo laivų dislokavimą Karibuose netoli Venesuelos krantų. 

REKLAMA

„Mes palaikysime viską, kad būtų pašalinta bet kokia grėsmė mūsų saugumui“, – žurnalistams sakė jis, atidavęs savo balsą rinkimuose, per kuriuos jis siekia antrosios kadencijos. 

Vašingtonas dislokavo karo laivus Karibų jūros pietuose, vykdydamas, jo teigimu, kovos su narkotikų kontrabanda operaciją. JAV kaltina Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro vadovavimu narkotikų karteliui ir padvigubino atlygį už jo sugavimą iki 50 mln. dolerių. 

Vis dėlto Jungtinės Amerikos Valstijos viešai nepareiškė grasinimo įsiveržti į Venesuelą. Ši teigė patruliuosianti savo teritoriniuose vandenyse ir mobilizuosianti daugiau nei keturis milijonus kovotojų, reaguodama į JAV „grasinimus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų