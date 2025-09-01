Venesuela kaltina Gajaną siekiu sukurti „karo frontą“ ir neigia kaltinimus dėl išpuolio

Sekmadienį Džordžtaunas pareiškė, kad Venesuela nacionalinių rinkimų Gajanoje išvakarėse paleido šūvius į laivą, tačiau gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas šiuos teiginius atmetė.
„Vakar matėme Gajanos Kooperacinės Respublikos vyriausybės pareiškimą (...) teigiantį, kad Gajanos gynybos pajėgos buvo užpultos iš Venesuelos krantų. Jos mėgina sukurti karo frontą“, – sakė V. Padrino Lopezas.
Tuo metu Gajanoje prezidento Irfaano Ali pirmadienį buvo paklausta apie JAV karo laivų dislokavimą Karibuose netoli Venesuelos krantų.
„Mes palaikysime viską, kad būtų pašalinta bet kokia grėsmė mūsų saugumui“, – žurnalistams sakė jis, atidavęs savo balsą rinkimuose, per kuriuos jis siekia antrosios kadencijos.
Vašingtonas dislokavo karo laivus Karibų jūros pietuose, vykdydamas, jo teigimu, kovos su narkotikų kontrabanda operaciją. JAV kaltina Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro vadovavimu narkotikų karteliui ir padvigubino atlygį už jo sugavimą iki 50 mln. dolerių.
Vis dėlto Jungtinės Amerikos Valstijos viešai nepareiškė grasinimo įsiveržti į Venesuelą. Ši teigė patruliuosianti savo teritoriniuose vandenyse ir mobilizuosianti daugiau nei keturis milijonus kovotojų, reaguodama į JAV „grasinimus“.
