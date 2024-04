Užpuolikas Izraelyje sužeidė keturis policininkus

Policija trečiadienį pranešė, kad užpuolikas automobiliu įlėkė į kontrolės punktą Košav Jairo mieste netoli sienos su Vakarų Krantu ir tada pareigūnus puolė peiliu. 26-erių užpuolikas buvo nukautas.

Nuo karo tarp Izraelio ir teroristinio „Hamas“ judėjimo pradžios Gazos Ruože smurtas išaugo ir „Fatah“ valdomame Vakarų Krante. Palestiniečių savivaldos duomenimis, per Izraelio kariuomenės operacijas ir radikalių naujakurių atakas nuo tada palestiniečių teritorijoje žuvo daugiau kaip 440 žmonių. Per tą patį laikotarpį, anot Izraelio institucijų, per atakas žuvo mažiausiai 17 Izraelio karių ir civilių.