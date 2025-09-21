Ursula von der Leyen: saugosime kiekvieną Europos sienų centimetrą

Interviu keliems laikraščiams, įskaitant Vokietijos „Welt am Sonntag“, ji sakė: „Incidentai, ypač Lenkijoje, yra labai rimti. NATO turi likti mūsų kolektyvinė gynybos pagrindas. Tačiau mums reikia ir daug stipresnio Europos ramsčio. Europa turi tapti savarankiškesnė ir labiau nepriklausoma saugumo klausimais“.
Praėjusią savaitę rusų dronai pažeidė ES ir NATO šalies Lenkijos oro erdvę. Penktadienį į Estijos oro erdvę įskrido Rusijos naikintuvai. U. von der Leyen pabrėžė, kad ES turi darbotvarkę savo gynybos pajėgumams stiprinti ir paminėjo baltąją knygą „Europos gynyba – pasirengimas 2030“.
„Mes užversime savo pajėgumų spragas. Mes paspartinsime procedūras. Mobilizuosime iki 800 mlrd. eurų gynybai. Saugosime kiekvieną Europos sienų centimetrą“, – pabrėžė Komisijos vadovė.
Karu ji pareiškė, kad šalys narės „visad pačios yra atsakingos už savo pajėgas, pavyzdžiui, nuo karinės doktrinos iki panaudojimo“. Jos taip pat nustato savo ginkluotųjų pajėgų poreikius.
30 iš 32 NATO šalių yra Europos šalys. „Taigi jei sustiprinsime europietišką ramstį NATO, kartu sustiprinsime Europos karinę galią ir jos gebėjimą gintis“, – teigė U. von der Leyen.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!