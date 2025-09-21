Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ursula von der Leyen: saugosime kiekvieną Europos sienų centimetrą

2025-09-21 11:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 11:02

Rusijai pakartotinai pažeidus oro erdvę, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino stiprinti Europos savarankiškumą saugumo klausimais.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

5

Interviu keliems laikraščiams, įskaitant Vokietijos „Welt am Sonntag“, ji sakė: „Incidentai, ypač Lenkijoje, yra labai rimti. NATO turi likti mūsų kolektyvinė gynybos pagrindas. Tačiau mums reikia ir daug stipresnio Europos ramsčio. Europa turi tapti savarankiškesnė ir labiau nepriklausoma saugumo klausimais“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę rusų dronai pažeidė ES ir NATO šalies Lenkijos oro erdvę. Penktadienį į Estijos oro erdvę įskrido Rusijos naikintuvai. U. von der Leyen pabrėžė, kad ES turi darbotvarkę savo gynybos pajėgumams stiprinti ir paminėjo baltąją knygą „Europos gynyba – pasirengimas 2030“.

„Mes užversime savo pajėgumų spragas. Mes paspartinsime procedūras. Mobilizuosime iki 800 mlrd. eurų gynybai. Saugosime kiekvieną Europos sienų centimetrą“, – pabrėžė Komisijos vadovė.

Karu  ji pareiškė, kad šalys narės „visad pačios yra atsakingos už savo pajėgas, pavyzdžiui, nuo karinės doktrinos iki panaudojimo“. Jos taip pat nustato savo ginkluotųjų pajėgų poreikius.

30 iš 32 NATO šalių yra Europos šalys. „Taigi jei sustiprinsime europietišką ramstį NATO, kartu sustiprinsime Europos karinę galią ir jos gebėjimą gintis“, – teigė U. von der Leyen.

CHA
CHA
2025-09-21 11:20
NA ŠITA GINEKOLOGĖ KAIP IR MŪSŲ LIGONĖ PAGALIENĖ, IŠ KUR MOTERĖLĖMS TIEK DRĄSOS, TIEK VALIOS GELEŽINĖS, MATYT, ŽAVISI TANKŲ VAMZDŽIAIS, TOOOKIE STABILŪS
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
