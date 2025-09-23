Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

URM: Latvija ir toliau pritaria dviejų valstybių sprendiniui, bet kol kas Palestinos nepripažins

2025-09-23 15:21 / šaltinis: BNS
2025-09-23 15:21

Latvijos vyriausybės pozicija dėl palestiniečių valstybės pripažinimo nepasikeitė: Ryga ir toliau pritaria dviejų valstybių sprendiniui, bet kol kas Palestinos nepripažins.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Latvijos vyriausybės pozicija dėl palestiniečių valstybės pripažinimo nepasikeitė: Ryga ir toliau pritaria dviejų valstybių sprendiniui, bet kol kas Palestinos nepripažins.

REKLAMA
0

Kaip naujienų agentūrai LETA sakė Užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorė Diana Eglitė, pagal bendrą Europos Sąjungos (ES) poziciją Latvija remia dviejų valstybių sprendinį, jei jis būtų pasiektas laikantis tarptautinės teisės, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos 2002 ir 2024 metų rezoliucijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024-ųjų rezoliucijoje numatytas skubus ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas ir suderėtas konflikto išsprendimas, nurodė latvių Užsienio reikalų ministerija. Šioje rezoliucijoje Saugumo Tarybos narės patvirtina savo „tvirtą įsipareigojimą“ dėl dviejų valstybių sprendinio, kai dvi demokratinės valstybės koegzistuoja pagal suderėtas gaires, paaiškino ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, 2002-ųjų rezoliucijoje kalbama apie Mitchello (Mičelo) ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, kad konflikto šalys taikytų pasitikėjimo stiprinimo priemones, įskaitant Palestinos autonomijos (PA) pastangas kovoti su terorizmu ir izraeliečių nausėdijų plėtros sustabdymą.

REKLAMA

Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) tai padarė pirmadienį Jungtinėse Tautose.

Dar kelios Vakarų šalys yra pažadėjusios pripažinti palestiniečių valstybę šią savaitę Niujorke vykstančioje JT Generalinėje Asamblėjoje.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) savo ruožtu pažadėjo priešintis Palestinos valstybės pripažinimui Generalinėje Asamblėjoje ir teigė, kad pripažinimas keltų grėsmę Izraelio egzistavimui ir būtų absurdiškas apdovanojimas už terorizmą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų