URM: Izraelis pasirengęs priimti JAV pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože

Izraelis „siekia užbaigti karą remdamasis prezidento Trumpo pasiūlymu ir laikydamasis Izraelio saugumo kabineto nustatytų principų“, – antradienį lankydamasis Kroatijoje pasakė G. Saaras.
Praėjusią savaitę JAV vyriausybė pateikė pasiūlymą sustabdyti konfliktą. Sekmadienį D. Trumpas savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ parašė, kad Izraelio vyriausybė tokiems planams pritarė.
Pasak Izraelio transliuotojo „Channel 12“, pasiūlyme numatyta, kad per pirmąsias 48 valandas nuo paliaubų įsigaliojimo turi būti perduoti visi gyvi įkaitai.
Savo ruožtu Izraelio kariuomenė nutrauks Gazos miesto puolimą.
Pranešama, kad projekte taip pat numatomos derybos dėl visiško taikos susitarimo įsigaliojus paliauboms.
Kaip pranešė dienraštis „The Times of Israel“, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dar nesurengė kabineto posėdžio šiam pasiūlymui aptarti.
Jo kraštutinių dešiniųjų koalicijos partneriai ligi šiol atmetė siūlymus nutraukti ugnį Gazos kare.
