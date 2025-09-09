Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

URM: Izraelis pasirengęs priimti JAV pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože

2025-09-09 16:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 16:14

Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras yra pasirengęs pasiekti nauju JAV pasiūlymu grindžiamą susitarimą dėl paliaubų dėl karo Gazos Ruože.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras yra pasirengęs pasiekti nauju JAV pasiūlymu grindžiamą susitarimą dėl paliaubų dėl karo Gazos Ruože.

REKLAMA
0

Izraelis „siekia užbaigti karą remdamasis prezidento Trumpo pasiūlymu ir laikydamasis Izraelio saugumo kabineto nustatytų principų“, – antradienį lankydamasis Kroatijoje pasakė G. Saaras.

Praėjusią savaitę JAV vyriausybė pateikė pasiūlymą sustabdyti konfliktą. Sekmadienį D. Trumpas savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ parašė, kad Izraelio vyriausybė tokiems planams pritarė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Izraelio transliuotojo „Channel 12“, pasiūlyme numatyta, kad per pirmąsias 48 valandas nuo paliaubų įsigaliojimo turi būti perduoti visi gyvi įkaitai.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Izraelio kariuomenė nutrauks Gazos miesto puolimą.

Pranešama, kad projekte taip pat numatomos derybos dėl visiško taikos susitarimo įsigaliojus paliauboms.

Kaip pranešė dienraštis „The Times of Israel“, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dar nesurengė kabineto posėdžio šiam pasiūlymui aptarti.

Jo kraštutinių dešiniųjų koalicijos partneriai ligi šiol atmetė siūlymus nutraukti ugnį Gazos kare.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų