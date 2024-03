Ukrainos pareigūnas: Rusija jau įvykdė 575 nusikaltimus žurnalistams ir žiniasklaidai

Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, tai per forumą „Deokupuotų teritorijų kultūrinė ir informacinė reintegracija“ pareiškė einantis Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministro pareigas Rostislavas Karandejevas.

„Masinės informacijos instituto duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija padarė 575 nusikaltimus žiniasklaidai ir žurnalistams, kurie neša tiesą, neša svarbią informaciją žmonėms“, – sakė R. Karandejevas.

Jis pažymėjo, kad jau užfiksuota 18 televizijos bokštų apšaudymų, 18 redakcijų užpuolimų ir užėmimų, 28 atvejai, kai Ukrainos laidų transliacija buvo išjungta ir pakeista Rusijos propaganda, 234 žiniasklaidos priemonės buvo priverstos nutraukti darbą.

"Pirmučiausia užduotis deokupuotose teritorijose yra grąžinti Ukrainos naratyvus. Per komunikaciją, per žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų darbą, per televizijos ir radijo signalų atnaujinimą, per informacinės erdvės užpildymą ukrainietišku produktu", - pridūrė pareigūnas.

Kaip jau buvo pranešta, deokupuotose teritorijose yra 1 795 nuo rusų nukentėjusios kultūros infrastruktūros įstaigos.