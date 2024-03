Dažnėjantys Rusijos pralaimėjimai Ukrainoje – kiek dar amunicijos liko Kremliui?

Per sunkią žiemą, kai vyko įtemptos kovos ir Rusija pasiekė laimėjimų šaltyje, persvara pasisuko į Maskvos pusę. Tuo pačiu metu Ukrainos vadovai stengėsi sustiprinti savo pajėgas ir susidūrė su staigiu karinės pagalbos iš Vakarų, ypač iš JAV, mažėjimu.

Skirtingi aukų skaičiai

Nei Ukraina, nei Rusija neskelbia išsamių duomenų apie aukas. Gruodį išslaptintoje JAV žvalgybos ataskaitoje, kurią citavo naujienų agentūra „Reuters“, apskaičiuota, kad nuo 2022 m. vasario žuvo ir buvo sužeista 315 tūkst. Rusijos karių, t. y. apie 90 proc. iki invazijos buvusio personalo. Kyjivas tvirtina likvidavęs apie 435 tūkst. Rusijos karių.

REKLAMA

REKLAMA

Portalas „The New York Times“ citavo rugpjūtį nutekintą JAV karinį vertinimą, kuriame teigiama, kad iš viso žuvo apie 124–131 tūkst. ukrainiečių, iš jų net 17 tūkst. per mūšį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vasarį sakė, kad per dvejus kovos metus žuvo 31 tūkst. jo tautiečių.

REKLAMA

Kremlius didina savo karių skaičių, vykdydamas mobilizaciją ir pasitelkdamas nuteistuosius. 2022 m. rugpjūtį Vladimiras Putinas įsakė 13 proc. padidinti aktyvių karių skaičių – apie 137 tūkst. karių, kad bendras karių skaičius pasiektų 1,15 mln. Po to buvo paskelbta 300 tūkst. atsargos karių „dalinė mobilizacija“.

Tarptautinio strateginių studijų instituto (IISS) 2024 m. karinio balanso duomenų bazės duomenimis, Rusijos ginkluotosiose pajėgose dabar yra apie 1,1 mln. aktyvių karių visose kariuomenės rūšyse, iš jų 500 tūkst. – kariuomenėje. Maskva turi dar 1,5 mln. žmonių rezerve.

REKLAMA

REKLAMA

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Sunkumai šarvuotiesiems daliniams

Kovos buvo sunkios Rusijos šarvuotiesiems daliniams, kurie buvo regimi kaip griaunantis būrys, galintis pralaužti Ukrainos gynybos linijas. Naujienų agentūra „Reuters“ citavo neįvardytą JAV pareigūną, kuris teigė, kad Rusijos kariuomenė karą pradėjo turėdama 3 tūkst. tankų, iš kurių 2 tūkst. buvo prarasti.

Trūkstama dalis buvo užpildyta senomis platformomis, pavyzdžiui, T-62, pagamintomis praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje. Dabar Maskva turi apie 1 300 naudojamų tankų, pranešė agentūra. Kai kurie senieji tankai buvo pertvarkyti į stacionarias šaudymo platformas ir net prikimšti sprogmenų, skirtų naudoti kaip transporto priemonėse sumontuoti savadarbiai sprogstamieji užtaisai (VBIED).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tarp prarastųjų yra dešimtys pagrindinių kovinių tankų T-90 – tai pažangiausia Rusijos kovinė platforma, patikrinta kovinėje veikloje. Ilgai atidėliotas moderniausios sistemos įdiegimas buvo nutrauktas šių metų pradžioje, gynybos konglomeratui „Rostec“ motyvuojant išaugusiomis išlaidomis.

IISS 2024 m. karinio balanso ataskaitoje teigiama, kad Rusija turi apie 1 750 įvairių tipų tankų, įskaitant daugiau nei 200 T-90, o sandėliuose saugoma iki 4 tūkst. tankų.

Rusijos „karo dievas“ (taip istoriškai buvo vadinama Maskvos artilerija) kartais buvo nutildytas priešininkų ukrainiečių ginkluotės, tačiau vis dar atlieka svarbų vaidmenį mūšio lauke. IISS duomenimis, Maskva turi 4,3 tūkst. įvairių tipų ginklų. Ukraina teigia, kad iki šiol per kovas sunaikino daugiau kaip 10 tūkst.

REKLAMA

Rusijos silpnumas ore

Ore Rusija nesugebėjo pasinaudoti savo kiekybine persvara ankstyvaisiais karo etapais. Ukrainos lėktuvai vis dar reguliariai skraido ir, remiami augančio Ukrainos priešlėktuvinio arsenalo, uždarė didžiąją šalies oro erdvių dalį Rusijos lėktuvams.

Ukraina teigia, kad nuo 2022 m. vasario mėn. numušė 347 visų tipų Rusijos orlaivius. Atvirųjų šaltinių žvalgybos svetainėje „Oryx“ išvardyti 97 sunaikinti ir aštuoni apgadinti orlaiviai.

Vis dėlto Maskvos lėktuvai daro lemiamą poveikį rytiniame fronte, naudodami skraidančias bombas. Be to, Rusija vis dar naudoja įvairius orlaivius tolimojo nuotolio raketoms į Ukrainos miestus ir infrastruktūros objektus paleisti. Kyjivo skaičiavimais, Maskva vis dar turi apie 900 iš 2,3 tūkst. prieškarinių strateginių raketų atsargų.

REKLAMA

IISS pranešė, kad Rusijos karinės oro pajėgos turi apie 1 169 stacionarių orlaivių, įskaitant 129 bombonešius, 188 naikintuvus, 433 antžeminio puolimo lėktuvus ir 257 specialius antžeminio puolimo lėktuvus, taip pat dar 208 orlaivius, priskirtus jūrų aviacijos daliniams. Karinės oro pajėgos taip pat turi apie 340 atakos sraigtasparnių, sakoma „Military Balance“ ataskaitoje.

Kyjivas tobulina vandens arsenalą

Kai kurie iš netikėčiausių Maskvos pralaimėjimų buvo patirti jūroje, nes Kyjivas tobulina modernią asimetrinę jūrų smūgių strategiją. Rusija vis dar gali pasigirti trečiu pagal dydį kariniu laivynu pasaulyje po JAV ir Kinijos, tačiau jos Juodosios jūros laivynas per pastaruosius dvejus metus buvo sutriuškintas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Juodosios jūros laivynas invaziją pradėjo turėdamas apie 80 laivų. Ukraina teigia sunaikinusi 27, o kitus (mažiausiai 15) privertė remontuoti. Okupuotame Krymo mieste Sevastopolyje buvo sunaikinta laivyno vadavietė ir smarkiai apgadinti keli svarbiausi sausieji dokai.

Tarp labiausiai žinomų nuostolių iki šiol yra flagmanas valdomų raketų naikintuvas „Moskva“, atakos povandeninis laivas „Rostov na Donu“, korvetė „Ivanovec“ ir desantinis laivas „Cezaris Kunikovas“.