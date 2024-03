Prieš tai buvo pranešta, kad žuvusiųjų yra 133. Taip pat teigta, kad aukų skaičius gali augti. Per išpuolį daigiau kaip 150 asmenų buvo sužeisti. Daugelio jų būklė, institucijų duomenimis, lieka kritinė.

Įtariamieji dėl penktadienį surengto teroro išpuolio „Crocus City Hall“ buvo pristatyti į Rusijos tyrimų komiteto būstinę Maskvoje.

Komiteto išplatintame filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Rusijos valdžios pareigūnai, apsirengę kamufliažiniais rūbais sugriebia ir stumia į pastatą mažiausiai tris vyrus, kuriems, kaip matyti įraše, užrištos akys.

Filmuota medžiaga pasirodė po to, kai vakar Rusijos žiniasklaida išplatino vaizdo įrašus, kuriuose neva matyti smurtinis įtariamųjų sulaikymas ir apklausa ant kelio Brianske.

The Russian Investigative Committee has released footage of the suspects in the Moscow terror attack being brought in for questioning. pic.twitter.com/F5A0TIIYSC