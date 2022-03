Teigiama, kad nuo karo pradžios Rusijos kariuomenė prarado 530 savo tankų, o Ukrainos ginkluotosios pajėgos 74.

Visgi Ukrainos kariai sugebėjo perimti 117 okupantų tankų.

Forbes: Ukrainian army now has 43 more tanks than at the beginning of the war



According to analysts, since the beginning of the war, #Russian army has lost 530 tanks, while the Armed Forces of #Ukraine have lost 74 of their own, but captured 117 enemy tanks. pic.twitter.com/RTlMc8mryf