Ukrainoje – skandalas dėl aukšto rango SBU pareigūno: per kratą daužė telefonus, į pareigūnus nukreipė ginklus

Prokuroras taip pat papasakojo apie S. Dukos sulaikymo aplinkybes.
„Apie 5.30 val. Kovos su korupcija biuro (NABU) detektyvai atvyko į šio asmens gyvenamąją vietą. Jie turėjo ikiteisminio tyrimo teisėjo išduotą leidimą atlikti kratą ir mėgino ją pradėti. Įtariamasis ir jo asmens sargybiniais pasivadinę ginkluoti vyrai užtaisė ginklus ir nukreipė lazerinius taikiklius į NABU pareigūnus, taip trukdydami vykdyti teismo leidimą atlikti kratą“, – sakė prokuroras.
Pasak jo, visa tai truko apie dvi valandas.
„Tuo metu šis asmuo naikino įkalčius – kirviu daužė savo mobiliuosius telefonus. Vėliau tai buvo nustatyta ir patvirtinta“, – sakė prokuroras.
Jis tokį elgesį pavadino „akivaizdžiai įžūliu ir nukreiptu vien į trukdymą teisėtiems NABU veiksmams, atliekamiems pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimą“.
Prokuroras pabrėžė, kad Valstybinis tyrimų biuras, gavęs NABU pranešimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 345 straipsnį dėl pasipriešinimo teisėsaugos pareigūnams, vykdantiems tarnybines pareigas.
Jis taip pat pranešė, kad kitam įtariamajam šioje byloje, policijos pareigūnui Oleksandrui Demianchukui, jau skirtas suėmimas be galimybės būti paleistam už užstatą.
Be to, prokuroras pateikė prašymą nušalinti teisėją.
Skandalas Ukrainoje
Anksčiau NABU detektyvų padalinio vadovas Oleksandras Abakumovas sakė, kad per tyrimo veiksmus SBU Nacionalinio valstybingumo apsaugos departamento vadovo pirmasis pavaduotojas S. Duka grasino NABU detektyvams pistoletu ir plaktuku daužė įrangą.
Prieš porą dienų NABU paskelbė, kad kartu su Specializuota antikorupcijos prokuratūra per operaciją „Kartagina“ atskleidė kyšininkavimo schemą, į kurią buvo įsitraukę aukšto rango teisėsaugos pareigūnai. Tyrėjai nustatė, kad nusikalstamoje veikoje dalyvavo dabartiniai aukšto rango SBU, Nacionalinės policijos ir Generalinės prokuratūros pareigūnai, taip pat nusikalstamo pasaulio atstovai.
Nacionalinė policija pranešė, kad pareigūnai, kurių atžvilgiu NABU atliko procesinius veiksmus, nušalinti nuo pareigų, kol vyksta vidaus tyrimas. SBU vadovas Oleksandras Pokladas taip pat atleido du tiriamus aukšto rango saugumo tarnybos pareigūnus.
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