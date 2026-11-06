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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ruošiasi svarbiam žingsniui dėl narystės ES: tikisi, kad proveržis įvyks jau 2027 metais

2026-11-06 18:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 18:25
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Ukraina aktyviai dirba prie derybinių grupių dėl stojimo į Europos Sąjungą. Tikėtina, kad jas pavyks užbaigti jau kitais metais, pareiškė Ukrainos ambasadorius ES Tarasas Kačka per renginį „Už antraščių: Ukrainos pažangos vertinimas ES šalies kandidatės kelyje“.

Europos Sąjungos vėliava (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)
GALERIJA (20)

Ukraina aktyviai dirba prie derybinių grupių dėl stojimo į Europos Sąjungą. Tikėtina, kad jas pavyks užbaigti jau kitais metais, pareiškė Ukrainos ambasadorius ES Tarasas Kačka per renginį „Už antraščių: Ukrainos pažangos vertinimas ES šalies kandidatės kelyje“.

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T. Kačka pažymėjo, kad Ukraina gali pasinaudoti šalių, sėkmingai įstojusių į Europos Sąjungą, patirtimi.

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„Galime pateikti Slovakijos pavyzdį. Taip pat galime remtis Lietuvos patirtimi, kuri rodo, kad visi darbai, reikalingi norint perimti būtiną ES teisyną (visumą), gali būti atlikti per 12–18 mėnesių“, – sakė ambasadorius.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ukrainos pažanga

Anot jo, svarbu atsižvelgti į tai, kad Ukraina jau padarė pažangą tam tikrose stojimo į ES srityse.

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„Pavyzdžiui, maisto saugos ir energetikos srityse. Mūsų pasirengimo lygis iš tiesų yra labai aukštas, gebėjimas priimti sprendimus pagal Europos taisykles susiformavo jau seniai, yra gerai išplėtotas, o visi procesai tinkamai atsekami“, – patikslino T. Kačka.

Kalbėdamas renginyje jis išreiškė įsitikinimą, kad kitais metais „jau diskutuosime apie užbaigtus derybų skyrius“.

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Anksčiau T. Kačka teigė, kad Vengrija paprašė kelių dienų, kad galėtų pritarti paskutinių dviejų derybinių grupių tarp Ukrainos ir ES atidarymui. Kyjivas tikisi teigiamo sprendimo.

Be to, vicepremjeras, atsakingas už Europos ir euroatlantinę integraciją, Vsevolodas Čencovas pareiškė, kad Ukraina 2027 metais pradės laikinai užbaigti derybines grupes.

Tikimasi, kad derybos dėl Ukrainos stojimo į ES bus baigtos iki 2028 metų pabaigos.

ES tikisi iki šių metų pabaigos atidaryti visas šešias derybines grupes, susijusias su Ukrainos stojimu į Bendriją. Apie tai pareiškė ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova.

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