Ukrainoje per rusų atakas sužeisti penki žmonės

Tuo metu Rusija pranešė, kad palei fronto liniją rytuose perėmė dviejų kaimų kontrolę: vienas jų įsikūręs Charkivo srityje, kitas – Luhansko.

Sekmadienio rytą Pietų Ukrainoje, iš dalies okupuotoje Chersono srityje, per Rusijos dronų smūgius buvo sužeisti trys žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Šalies šiaurės rytuose esančios Charkivo srities pareigūnai sakė, kad du žmonės buvo sužeisti, kai į vieną kaimą pataikė Rusijos sviediniai.

Pasak oro pajėgų vado Mykolos Oleščuko, per naktį į sekmadienį Ukrainos oro gynyba perėmė 35 iš 39 Rusijos paleistų dronų. Be to, Rusija paleido penkias raketas, kurios nepasiekė taikinių, sakė jis.

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį teigė, kad jos kariai perėmė dviejų kaimų kontrolę: Pisčanę Charkivo srityje ir Andrijivką, kartais vadinamą Rozivka, Luhansko srityje.

Kyjivas kol kas nepateikė jokių komentarų.

Šiaurinės Sumų srities pareigūnai sekmadienį pranešė, kad Rusija sudavė raketinį smūgį „svarbiausiems infrastruktūros objektams“ Šostkos mieste.

Miesto meras Mykola Noha nurodė, kad buvo sunaikinti „du šildymo objektai“, ir paragino gyventojus taupiai naudoti elektrą bei kaupti vandens atsargas.