Ukrainiečiai sudavė smūgį: nukautas Rusijos specialiųjų pajėgų karininkas

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karininkas Anatolijus Štefanas tvirtino, kad apie rusų okupanto likvidavimą pranešė Rusijos propagandistai, laikantys save „kariniais komisarais“.

Pirminiais duomenimis, M. Samorukovas buvo nukautas Donecko srityje, Maryjinkoje.

Rusų propagandistai netyla ir tvirtina, kad neva M .Samorukovas mirė herojiškai, kai vykdė sužeistų ir mirusių asmenų evakuaciją.

Ukrainos puolimo Donbase tempas artimiausiomis savaitėmis didės – analitikai

Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War“ (ISW) naujoje apžvalgoje nurodo, kad atėjus žiemai oro sąlygos Ukrainos rytuose tampa palankesnės ukrainiečių karinių operacijų spartinimui artimiausiomis savaitėmis.

Centro analitikai cituoja Ukrainos rytinės Luhansko srities administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus žodžius, kad oro sąlygos fronte nuo Kreminos iki Svatovės keičiasi, todėl kontrpuolimą vykdančios ukrainiečių pajėgos netrukus, sušalus žemei, galės geriau manevruoti.

ISW ekspertų vertinimu, bendras operacijų tempas artimiausiomis savaitėmis didės. Pastaruoju metu kariniai veiksmai Ukrainos rytuose buvo sulėtėję dėl pažliugusios žemės.

Nei rusų, nei ukrainiečių pajėgos žiemą – optimaliausiu laiku mechanizuotųjų dalinių veiksmams – nelėtins operacijų, nurodo ISW ekspertai.

ISW vertinimas neatitinka JAV nacionalinės žvalgybos direktorės Avril Haines (Avril Hains) prognozės, kad artimiausiais mėnesiais karo veiksmų tempas Ukrainoje toliau lėtės.