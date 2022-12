Okupantai apsupo savanorių grupę: kare žuvo 5 gruzinai, kovoję prieš rusų kariuomenę

Šią žinią per Gruzijos opozicinį televizijos kanalą pranešė vienas iš savanorių Romeo Parulava. Jis patikslino informacija ir sakė, kad 5 žuvę gruzinai dalyvavo kare prieš Rusiją nuo kovo mėnesio.

Pasak savanorio, situacija Bachmute labai sudėtinga, tačiau jis taip pat patikino, kad žuvusių karių kūnai bus išgabenti.

Šeštadienį Gruzijos prezidentė Salomė Zurabišbvili išreiškė užuojautą dėl žuvusių šalies piliečių.

Remiantis portalo „Novosti-Georgia“ duomenimis, iš viso Ukrainoje prieš Rusijos okupantus kovoja iki 1,5 tūkst. gruzinų, dalis jų gyveno Ukrainoje dar prieš prasidedant karui, o kai kurie atvyko kaip savanoriai.

Priduriama, kad nuo invazijos pradžios mūšių metu iš viso žuvo 33 iš Gruzijos kilę kariai.

Five #Georgian volunteers who were fighting on the side of #Ukraine were killed near #Bakhmut. This was reported by Mtavari.



The names of the dead are known: Avto Rurua, Romeo Pirchakhia, Roland Kvaratskhelia, Badri Markelia, and Merab Aladashvili. pic.twitter.com/E53S8MCPi2