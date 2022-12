Prieš lipdamas į ringą ukrainietis atidavė pagarbą su okupantais kovojantiems kariams – devėjo karinę uniformą

34-erių ukrainietis į ringą žengė su karine uniforma su savo šalies vėliava ant krūtinės.

Už jo žygiavo ir vienas geriausių Ukrainos sportininkų, boksininkas Oleksandras Usykas.

Pats D.Berinchykas yra gimęs Luhansko regione, kurį jau aštuonerius metus kontroliuoja okupacinė Rusijos kariuomenė.

D.Berinchykas per savo boksininko karjerą yra iškovojęs sidarbą pasaulio čempionate bei 2012 m. Londono žaidynėse.

Yesterday, #Ukrainian boxer Denys Berinchyk before the fight with Frenchman Yvan Mendy entered the ring in military uniform with a chevron of the Kraken Regiment.



Berinchyk was born in Sorokyne (#Krasnodon), #Luhansk region, which is under #Russian occupation since 2014.