Putinas, kaip paskutinysis Rusijos caras Nikolajus II: koks jo likimas?

Jei sultonas būtų nusprendęs įkurti Žmogaus teisių tarybą XVII a. Sublime Porte, būtų aišku, kieno žmogaus teises jis turėjo omenyje. Taryba būtų sudaryta iš janisarų. Laikai ir papročiai buvo paprasti ir aiškūs, be veidmainystės. Nuo to laiko praėjo daug metų, o režimai, panašūs į sultonatą, dabar turi kurti netikras dekoracijas.

Tarybose šiandien jau dirba ne janičarai, o civiliai arba bent jau civiliais drabužiais apsirengę ir kardus namuose paliekantys žmonės. Pati Žmogaus teisių taryba yra egzotiškas kūrinys. Kai tik yra tikros institucijos – parlamentai, teismai, spauda, ​​rinkimai, – žmogaus teisės saugomos be specialios aukščiausiojo vadovo kontroliuojamos tarybos. Jeigu šios institucijos nefunkcionuoja, iš tokios tarybos mažai naudos.

Kita vertus, kai institucijos neveikia, šalis gyvena pagal vadovo nustatytas taisykles. Turint tiesioginę prieigą prie šio asmens, kartais įmanoma padėti žmonėms. Tai labai vilioja. Tačiau ši, iš esmės iliuzinė galimybė, taip pat išnyksta stiprėjant autokratijai.

Režimas paprastėja, jo stilius tampa aiškesnis, o kiekviena organizacija įgauna akivaizdžiai biurokratišką išvaizdą. Arba karinis-biurokratinis, jei tai karo metas. Rusijos istorijoje viskas, kas susiję su biurokratija, dažniausiai turi neigiamą atspalvį. 1915 m. birželio 2 d. gamyklos savininkas, finansininkas ir milijonierius Aleksejus Ivanovičius Putilovas kalbėjosi su Prancūzijos ambasadoriumi Maurice'u Paléologue. Surūkęs cigarą Putilovas pasakė:

„Caro valdžios dienos suskaičiuotos. Jis žuvo negrįžtamai. Revoliucija neišvengiama. Tai gali sukelti bet kas – darbininkų streikas, badas, maištas Maskvoje ar rūmų skandalas. Didžiausias carizmo nusikaltimas yra tai, kad jis nenorėjo duoti erdvės politiniam gyvenimui, išskyrus savo biurokratiją. Tą dieną, kai biurokratija susvyruos, Rusijos valstybė subyrės“.

Iš tiesų, apgailėtinas vaizdas, kai didžiulė šalis dirba taip nepretenzingai. Tačiau teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Rusijos carizmas įdėjo neįtikėtinas pastangas ir leido sukurti parlamentą – Valstybės Dūmą.

Nors tik tada, kai caras įveikė savo asmeninį siaubą dėl pirmosios Rusijos revoliucijos, tokios stiprios, kad svarstė pasitraukti iš sosto. Rasputinas įtikino Nikolajų neatsisakyti sosto, o ministras pirmininkas privertė jį pasirašyti Pilietinių ir politinių laisvių manifestą. Pats Nikolajus nuoširdžiai nesuprato Valstybės Dūmos naudingumo ir dar mažiau žinojo, kokį draudimą ji galėtų suteikti politinės krizės atveju. Jis pagalvojo: jei nori Dūmos, tegul tai būna kartoninis žaislas.

Nikolajus suprato, kad senojoje Rusijoje to nėra – daugybė politinių partijų, tarppartinių aljansų, aljansų su verslininkais, kalbos apie visuomenės pasitikėjimo vyriausybę. Ir tai buvo tiesiog pasaulio pabaiga, kai gamyklų savininkai įtraukė savo darbuotojus į visuomeninę veiklą. Antrajame XX amžiaus dešimtmetyje Rusija turėjo didelę verslo bendruomenę, tačiau Nikolajus taip pat nematė jos kaip potencialaus sąjungininko.

Greičiausiai tai buvo pono panieka savo buvusiems baudžiauninkams, kurie susikrovė turtus. Tačiau XX amžiaus pradžioje šis požiūris buvo aiškiai neadekvatus valstybės vadovui, kai didelis privatus verslas užtikrino rekordinį ekonomikos augimą ir neišvengiamai siekė politinės įtakos, o tam reikėjo parlamento, turinčio realias galias. Rusijos buržuazija labiau už viską norėjo paprastos ir bendros verslo taisyklės.

Iš pažiūros nedidelė problema, bet iš tikrųjų revoliucinė. Ilgainiui sėkmingas jos sprendimas gali lemti natūralų autokratijos apribojimą. Bet tuo metu tai buvo ne apie carą. Aktyviausios, šiais laikais kalbant, kūrybinės Rusijos visuomenės jėgos turėjo kur kas rimtesnį priešininką nei caras. Būtent biurokratija, kuri Rusijos imperijoje buvo stipresnė už autokratą.

Ir žmonės visoje Rusijoje pakilo. XX amžiaus pradžios biurokratija turėjo savų ekonominių interesų, ypač Sankt Peterburge. Aukšti pareigūnai ir dvariškiai, tarp jų ir didžioji Romanovų šeima, ilgą laiką buvo didžiųjų verslo subjektų valdybose, turėjo akcijų ir vertybinių popierių, lošė biržoje. Korupcija klestėjo. Svarbiausia, kad dėl savo artumo sostui aukšto rango biurokratija turėjo prieigą prie vyriausybės paskolų – pinigų, dėl kurių Maskvos magnatai, tokie kaip Riabušinskis ir Vtorovas, kovojo plėtojant savo verslą.

Dėl Sankt Peterburgo biurokratijos jų verslas patyrė nuostolių. Štai kodėl Maskvos verslininkai (Sankt Peterburgo verslas turėjo daugiau ryšių su biurokratija) pirmiausia siekė politinės įtakos per Valstybės Dūmą. Jie norėjo galimybės išplėsti savo galias, skirti ministrus, kontroliuoti biudžetą ir t. t. žemyn. Anksčiau minėtas Putilovas turėjo omenyje tai, ką sakė kalbėdamas su Prancūzijos ambasadoriumi apie Sankt Peterburgo biurokratiją: ji lengvai atsisakys caro po pirmųjų jo silpnėjimo ženklų, jis tampa nebereikalingu. O caras neturėtų kitos paramos. Be to, jis dalyvavo pasauliniame kare.

Dėl šalies ekonominio ir demografinio pakilimo susilpnėjo valstybės savisaugos instinktas; trokšta karinės pergalės. Kariškiai visokeriopai palaikė šį norą ir reikalavo pinigų tiesiai iš caro. Ministras pirmininkas Kokovcovas, paskutinis iš šlovingos stiprių Rusijos ministrų pirmininkų trijulės po Witte ir Stolypino, buvo kategoriškai prieš. Tais laikais Witte išsakė siautulingą mintį:

„Rusijai nenaudinga bandyti atlikti pagrindinį vaidmenį, patartina trauktis į antrąją pasaulio galių eilę, organizuojant šalį, atkuriant vidaus taiką“.

Kokovcovas pritarė šiai nuomonei ir Nikolajus jį atleido. Sužinojusi apie jo atleidimą, Nikolajaus motina pasakė: „Esame kelyje į nelaimę“.

Kokovcovas buvo numatęs dar vieną nelaimingą aplinkybę. Ginklavimosi varžybos, jų pasiekimų demonstravimas įskiepytų masinėje sąmonėje mintį, kad karas neišvengiamas ir bus sėkmingas.

Nervinis jaudulys pakiltų taip aukštai, kad užvaldytų net labiausiai įsitikinusius karo priešininkus. Ministras pirmininkas Kokovcovas buvo teisus. Patriotinis masių entuziazmas karo pradžioje svaigintų visus, bet pagirios būtų baisios.

Nikolajus apie tai negalvojo. Jis norėjo įveikti nusivylimą dėl pralaimėjimo Rusijos ir Japonijos kare. Be to, norėjo veikti kaip didelis brolis ir padėti serbams. Ir, svarbiausia, jis svajojo apie Baltąjį carą, kuris iškiltų į sostą šventajame Konstantinopolio mieste, stačiatikybės gimtinėje ir valdytų trokštamus Viduržemio jūros sąsiaurius, atidarytų ir uždarytų juos savo nuožiūra, o ne prašinėtų turkų.

Visų tų svajonių pabaiga žinoma – tai 1917 metų spalis. Po sovietmečio iš senosios Rusijos neliko nieko. Tačiau pagrindinis principas išliko tas pats – biurokratija, turinti galimybę sujungti valdžią ir nuosavybę, yra valdančioji klasė, kuriai iš tikrųjų nereikia jokių tikrų institucijų.