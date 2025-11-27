 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainai – naujas TVF finansavimo paketas: preliminarus susitarimas dėl daugiau kaip 8 mlrd. dolerių

2025-11-27 11:15 / šaltinis: BNS
2025-11-27 11:15

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) trečiadienį pranešė pasiekęs preliminarų susitarimą su Ukraina, pagal kurį gali būti skirta daugiau kaip 8 mlrd. dolerių (6,9 mlrd. eurų) naujo finansavimo, šaliai jau beveik ketverius metus kovojant su Rusijos didelio masto invazija.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) trečiadienį pranešė pasiekęs preliminarų susitarimą su Ukraina, pagal kurį gali būti skirta daugiau kaip 8 mlrd. dolerių (6,9 mlrd. eurų) naujo finansavimo, šaliai jau beveik ketverius metus kovojant su Rusijos didelio masto invazija.

0

„Rusijos karas ir toliau daro didelius nuostolius Ukrainos žmonėms ir ekonomikai“, – sakoma TVF pareiškime.

„Vis dėlto valdžia nepraranda ryžto palaikyti makroekonominį stabilumą, atkurti skolos tvarumą ir išorės gyvybingumą“, – pridūrė Fondas.

Naujausias susitarimas apima virtinę fiskalinių ir monetarinių priemonių, kad būtų užsitikrinta programa šiems tikslams pasiekti.

Programa taip pat „turėtų tapti katalizatoriumi didelio masto išorės paramai, Ukrainos finansinėms spragoms užpildyti“, sakė Gavinas Gray (Gevinas Grėjus) iš TVF.

Jis vadovavo komandai, surengusiai lapkričio 17–21 dienomis vykusias diskusijas su Ukrainos valdžia dėl ukrainiečių prašymo suteikti naują išplėstinio finansavimo programą (EFF).

Sutarta dėl priemonės, pagal kurią gali būti skirta daugiau kaip 8 mlrd. dolerių, tačiau jai dar turi pritarti TVF vykdomoji taryba.

Trečiadienį TVF pažymėjo, kad Ukraina sėkmingai perėjo aštuonis patikrinimus pagal vėliausią TVF programą.

„Valdžios institucijos tvirtai tiki, kad nauja EFF suteiks tvirtą pagrindą jos vidutinės trukmės planams“, – sakė G. Gray.

Tuo pačiu jis pažymėjo, kad rizika Ukrainos ekonomikai išlieka labai didelė dėl neaiškumų, susijusių su karo trukme ir intensyvumu, taip pat su papildomos tarptautinės paramos dydžiu.

