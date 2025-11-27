 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kanados ministrė griežta: Ukraina turi pati nustatyti taikos sąlygas

2025-11-27 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 10:20

Tik Ukraina turi teisę nustatyti teisingos taikos su Rusija sąlygas.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tik Ukraina turi teisę nustatyti teisingos taikos su Rusija sąlygas.

REKLAMA
0

Kaip pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand tvirtino, kad Kanada remia Ukrainą ir pasisako už jos teritorinį vientisumą, tačiau galutinius sprendimus dėl Ukrainos, įskaitant jos teritorinį vientisumą, turi priimti pati Ukraina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji taip pat pažymėjo, kad trečiadienį su Andrijumi Sybiha kalbėjo apie taikos derybų eigą, sakydama, kad Kanada siekia remti Ukrainą ir jos sprendimus teisinės valstybės, taikos, saugumo ir teritorinio vientisumo srityse, atsižvelgdama į šių sprendimų poveikį Europai ir likusiam pasauliui. A. Anand pridūrė, kad šis klausimas bus aktyviai aptariamas kitą savaitę Briuselyje vyksiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime.

Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar susitiko su Kanados atstove Ukrainos atstatymui Chrystia Freeland, kad aptartų paramą energetiniam atsparumui ir infrastruktūros atstatymui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų