Kanados ministrė griežta: Ukraina turi pati nustatyti taikos sąlygas

Kaip pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand tvirtino, kad Kanada remia Ukrainą ir pasisako už jos teritorinį vientisumą, tačiau galutinius sprendimus dėl Ukrainos, įskaitant jos teritorinį vientisumą, turi priimti pati Ukraina.
Ji taip pat pažymėjo, kad trečiadienį su Andrijumi Sybiha kalbėjo apie taikos derybų eigą, sakydama, kad Kanada siekia remti Ukrainą ir jos sprendimus teisinės valstybės, taikos, saugumo ir teritorinio vientisumo srityse, atsižvelgdama į šių sprendimų poveikį Europai ir likusiam pasauliui. A. Anand pridūrė, kad šis klausimas bus aktyviai aptariamas kitą savaitę Briuselyje vyksiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime.
Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar susitiko su Kanados atstove Ukrainos atstatymui Chrystia Freeland, kad aptartų paramą energetiniam atsparumui ir infrastruktūros atstatymui.
