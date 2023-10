Ukraina prasiveržė ties Bachmutu, tačiau fronte teko ir trauktis

Pranešama, kad ukrainiečiai pastarosiomis dienomis tęsia rusų pozicijų Robotynėje spaudimą, kur pavyksta atsikovoti dalį teritorijos. Bachmuto apylinkėse ukrainiečiai artėja strateginės svarbos geležinkelio link. Rusai tuo metu smogė ukrainiečių pajėgoms netoliese esančioje Verbovėje ir privertė taip pat trauktis.

Paryčiai Rusijos kariuomenė smogė Charkivo miesto centrui raketomis. Šią informaciją patvirtinęs Charkivo srities administracijos vadovas Olehas Sinehubovas skelbia, jog yra aukų ir sugriovimų.

„Pirminė informacija apie pataikymus Kyjivsko ir Osnovjansko rajonuose. Trys žmonės sužeisti, būklė nėra sunki… pažeisti automobiliai ir pastatai. Informacija tikslinama“, – BBC cituojamas jis.

NEW: Russian President Vladimir #Putin addressed the 20th Valdai Discussion Club on October 5 and promoted multiple long-standing Russian information operations.



