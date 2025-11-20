Tuskas kritikuoja Lenkijos politikus dėl simpatijų Vokietijos AfD

„Ponai Nawrocki, Kaczynski ir Mentzenai! Jūsų mėgstamos Vokietijos AfD partijos lyderiai ką tik pavadino lenkus „Europos afroamerikiečiais“ su nuolatiniu aukos kompleksu, kad mes esame didesnė grėsmė nei Rusija ir kad atėmėme iš vokiečių jų žemes. Man gėda dėl jūsų!“ – ketvirtadienį platformoje „X“ rašė D. Tuskas.
Premjeras kreipėsi į dešiniųjų pažiūrų prezidentą K. Nawrockį, socialiai konservatyvios „Teisės ir teisingumo“ (PiS) partijos pirmininką Jaroslawą Kaczynskį, ir dešiniųjų pažiūrų „Konfederacijos“ lyderį Slawomirą Mentzeną – juos visus vienija simpatijos AfD.
D. Tuskas turėjo omenyje neseniai platformoje „X“ paskelbtą įrašą, kurio autorius – AfD aktyvistas iš Drezdeno Fabianas Keubelis: „Lenkai save laiko viena didele, užuojautos reikalaujančia Europos istorijos auka. Tai aukos sindromas kaip nacionalinė tapatybė. Jie tiesiog yra Europos afroamerikiečiai.“
Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis taip pat ketvirtadienį „X“ pakomentavo šį reikalą. „Lenkijoje yra politikų, kurie laiko AfD normalia partija ir remia jos iniciatyvas. Vis dar yra...“, – rašė jis.
Kiek anksčiau lapkritį AfD pirmininko pavaduotojas Tino Chrupalla pareiškė, kad Lenkija gali kelti grėsmę Vokietijai, ir apkaltino Vakarus dėl Rusijos invazijos į Ukrainą – šis pareiškimas sulaukė kritikos net iš jo paties partijos narių.
AfD, kurią Vokietijos Federalinis konstitucinės apsaugos biuras klasifikuoja kaip dešiniojo sparno ekstremistų organizaciją, kai kuriose nacionalinėse apklausose pirmauja. Nors ji yra izoliuota nuo pagrindinių politinių partijų tiek federaliniu, tiek žemių lygmeniu, vis dėlto posovietiniuose rytų Vokietijos regionuose ji toliau renka paramą.
Kai kurie AfD politikai yra žinomi dėl artimų ryšių su rusais. Partija kaip visuma savo tarptautinę politiką sieja su konservatyviu JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir jo administracija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!