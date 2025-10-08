Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Turkų lyderis: Donaldas Trumpas paprašė Turkijos įtikinti „Hamas“ sutikti su planu Gazos Ruožui

2025-10-08 14:54 / šaltinis: BNS
2025-10-08 14:54

JAV lyderis Donaldas Trumpas paprašė Turkijos įtikinti islamistų grupuotę „Hamas“ priimti jo planą dėl karo Gazos Ruože pabaigos, teigė turkų prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas įraše, kuriuo trečiadienį pasidalijo jo biuras.

Donaldas Trumpas, Benjaminas Netanyahu (AP Photo nuotr.)

Izraelio ir „Hamas“ derybininkai Egipto kurortiniame Šarm aš Šeiche trečią dieną ves netiesiogines derybas, kuriomis siekiama nutraukti dvejus metus trunkantį karą Gazos Ruože. Trečiadienį prie jų prisijungs Kataro, Turkijos ir JAV aukšto rango pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiek per savo vizitą Jungtinėse Valstijose, tiek per vėliausią pokalbį telefonu paaiškinome ponui Trumpui, kaip būtų galima pasiekti sprendimą Palestinoje. Jis konkrečiai paprašė, kad susitiktume su „Hamas“ ir juos įtikintume“, – antradienį vėlai vakare lėktuve iš Azerbaidžano Turkijos žurnalistams sakė R. T. Erdoganas.

Glaudžius ryšius su „Hamas“ palaikantis Turkijos lyderis, aktyviai palaikantis palestiniečius, dažnai kaltina Izraelį genocidu Gazos Ruože. Izraelis šį kaltinimą neigia.

Netiesioginės derybos grindžiamos praėjusį mėnesį D. Trumpo pasiūlytu 20 punktų planu, o trečiadienį prie derybų prisijungs Turkijos delegacija, vadovaujama žvalgybos vadovo Ibrahimo Kalino.

„Hamas“ atsakė, kad yra pasirengusi taikai ir deryboms. Kitaip tariant, ji neužėmė priešiškos pozicijos. Manau, kad tai labai vertingas žingsnis. „Hamas“ yra pažengusi toliau nei Izraelis“, – pridūrė R. T. Erdoganas.

„Mūsų kolegos šiuo metu yra Šarm aš Šeiche“, – sakė jis vėlai antradienį.

„Viso proceso metu palaikėme ryšius su „Hamas“. Ryšius palaikome ir dabar, – teigė jis. – Aiškiname, koks kelias yra priimtiniausias ir ką reikia padaryti, kad Palestina užtikrintai žengtų į ateitį.“

