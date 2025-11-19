 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo reitingai krito iki rekordinių žemumų

2025-11-19 08:38 / šaltinis: ELTA
JAV prezidento Donaldo Trumpo reitingas, anot apklausos, nukrito iki žemiausio lygio per jo antrąją kadenciją. Jo darbu patenkinti 38 proc. piliečių, rodo antradienį paskelbti „Reuters“/“Ipsos“ apklausos rezultatai. To priežastys pirmiausiai yra nepasitenkinimas aukštomis pragyvenimo išlaidomis bei respublikono elgesiu nuteisto ir nusižudžiusio seksualinio nusikaltėlio Jeffrey‘io Epsteino bylų klausimu, praneša agentūra „Reuters“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keturias dienas trukusi apklausa vyko iki pirmadienio. Anot jos rezultatų, tik 26 proc. amerikiečių mano, kad D. Trumpas gerai tvarkosi su pragyvenimo išlaidomis. Jo elgesį J. Epsteino bylų klausimu teisingu laiko 20 proc. respondentų. 70 proc. tuo tarpu yra įsitikinę, kad vyriausybė sulaiko informaciją apie J. Epsteino klientus. Į akis krenta ir respublikonų rinkėjų skeptiškumas: tik 44 proc. patenkinti prezidento elgesiu J. Epsteino bylų klausimu. 60 proc. galvoja, kad vyriausybė nori kažką nuslėpti.

D. Trumpas savo antrąją kadenciją pradėjo sausį. Tada jo reitingas siekė 47 proc. Dabartinis jo reitingas artėja prie žemiausio jo pirmosios kadencijos rodiklio – 33 proc. ir žemiausio jo pirmtako demokrato Joe Bideno reitingo, kuris buvo nusmukęs iki 35 proc.

D. Trumpas jau nebeturi neribotos paramos savo Respublikonų partijoje. Respublikonų kontroliuojami Atstovų Rūmai antradienį didele balsų dauguma pritarė dokumentų apie J. Epsteiną paviešinimui. Netrukus po to „už“ balsavo ir Senatas. D. Trumpas kelis mėnesius tam priešinosi, tačiau dėl didėjančio spaudimo savo poziciją savaitgalį pakeitė.

„Reuters“/“Ipsos“ apklausoje internetu dalyvavo 1 tūkst. 17 suaugusių JAV piliečių. Statistinė paklaida yra maždaug trys procentiniai punktai.

