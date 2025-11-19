Trumpo reitingai krito iki rekordinių žemumų

Keturias dienas trukusi apklausa vyko iki pirmadienio. Anot jos rezultatų, tik 26 proc. amerikiečių mano, kad D. Trumpas gerai tvarkosi su pragyvenimo išlaidomis. Jo elgesį J. Epsteino bylų klausimu teisingu laiko 20 proc. respondentų. 70 proc. tuo tarpu yra įsitikinę, kad vyriausybė sulaiko informaciją apie J. Epsteino klientus. Į akis krenta ir respublikonų rinkėjų skeptiškumas: tik 44 proc. patenkinti prezidento elgesiu J. Epsteino bylų klausimu. 60 proc. galvoja, kad vyriausybė nori kažką nuslėpti.
D. Trumpas savo antrąją kadenciją pradėjo sausį. Tada jo reitingas siekė 47 proc. Dabartinis jo reitingas artėja prie žemiausio jo pirmosios kadencijos rodiklio – 33 proc. ir žemiausio jo pirmtako demokrato Joe Bideno reitingo, kuris buvo nusmukęs iki 35 proc.
D. Trumpas jau nebeturi neribotos paramos savo Respublikonų partijoje. Respublikonų kontroliuojami Atstovų Rūmai antradienį didele balsų dauguma pritarė dokumentų apie J. Epsteiną paviešinimui. Netrukus po to „už“ balsavo ir Senatas. D. Trumpas kelis mėnesius tam priešinosi, tačiau dėl didėjančio spaudimo savo poziciją savaitgalį pakeitė.
„Reuters“/“Ipsos“ apklausoje internetu dalyvavo 1 tūkst. 17 suaugusių JAV piliečių. Statistinė paklaida yra maždaug trys procentiniai punktai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!