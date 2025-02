Trumpo pyktis ant Zelenskio: istorija siekia dar 2019-uosius, kuomet buvo atstumtas

Abu vadovai praeityje yra apsikeitę replikomis, tačiau V. Zelenskis su D. Trumpu paprastai stengdavosi laikytis diplomatinės linijos.

Po to, kai V. Zelenskis pareiškė, kad D. Trumpas yra „dezinformacijos erdvėje“, D. Trumpas pavadino V. Zelenskį „diktatoriumi“ – šią pastabą pasmerkė Kyjivo sąjungininkai.

Zelenskis išrinktas prezidentu: santykiai su JAV išlieka šilti

2019 m. balandžio 21 d., kai V. Zelenskis buvo išrinktas Ukrainos prezidentu, D. Trumpas, vis dar dirbantis pirmąją prezidento kadenciją, paskambino V. Zelenskiui ir pasveikino jį su pergale. D. Trumpas sakė, kad tai buvo „neįtikėtini rinkimai“, ir pridūrė V. Zelenskiui, jog „atliksite puikų darbą“.

2019 m. D. Trumpo sąjungininkai pradėjo kurstyti kaltinimus, kad Joe Bidenas, tuometinis demokratų lyderis prezidento rinkimuose, paveikė, kad Ukraina atleistų savo vyriausiąjį prokurorą, siekdamas sutrukdyti tyrimui dėl energetikos įmonės „Burisma“, kurios valdyboje sėdėjo jo sūnus Robertas Hunteris Bidenas. Vėliau paaiškėjo, kad įtarimai buvo išgalvoti, o prokuroras buvo atleistas iš pareigų dėl korupcijos.

REKLAMA

REKLAMA

2019 m. liepos 25 d. telefoniniame pokalbyje, kuris taps pirmojo D. Trumpo apkaltos proceso pagrindu, JAV prezidentas prašė V. Zelenskio „įsigilinti“ į kaltinimų esmę. V. Zelenskis pranešė, kad įrodymus peržiūrės vėliau tais pačiais metais.

REKLAMA

2020 m. rugsėjo 29 d. per pirmuosius D. Trumpo ir J. Bideno debatus D. Trumpas užsiminė apie kaltinimus, sakydamas: „Kai tapote viceprezidentu, [R. H. Bidenas] susikrovė turtus Ukrainoje, Kinijoje, Maskvoje ir įvairiose kitose vietose.“

V. Zelenskis į D. Trumpo prašymą atsižvelgė ir peržiūrėjo atsiųstus duomenis, tačiau nerado patikimų įrodymų dėl J. Bideno sūnaus kaltės ir į JAV vidaus politikos rietenas nesikišo. Vėliau paaiškėjo, kad mesti kaltinimai R. H. Bidenui buvo iš piršto laužti ir išsigalvoti, o D. Trumpas, manoma, jau tada supyko ant V. Zelenskio, kad šis nepadėjo jam išspręsti konkurento klausimo.

REKLAMA

REKLAMA

Santykiai prasidėjus karui Ukrainoje

2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kurią D. Trumpas apibūdino kaip „pasibaisėtiną“. Jis pridūrė, kad V. Zelenskis yra „drąsus“, nes liko Kyjive, ir teigė, kad invazijos „niekada nebūtų buvę“, jei jis būtų buvęs išrinktas prezidentu 2020 m.

2023 m. kovo 5 d. D. Trumpas vienoje konferencijoje teigė: „Dar prieš man atvykstant į Ovalų kabinetą, aš išspręsiu šį pražūtingą Rusijos ir Ukrainos karą. Ir tai užtruks ne ilgiau kaip vieną dieną.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

2024 m. gegužės mėn. V. Zelenskio kadencija baigėsi, bet jis liko eiti pareigas, nes Ukrainoje numatyti rinkimai nevyksta, kol šalyje tebegalioja karo padėtis. Anksčiau jis sakė, kad „dabar ne laikas rinkimams“.

Retorikos pokyčiai įsibėgėjo

2024 m. rugsėjo 22 d. V. Zelenskis pasakojo žurnalui „New Yorker“: „Mano manymu, Trumpas iš tikrųjų nežino, kaip sustabdyti karą, net jei jam atrodo, kad žino, kaip tai padaryti.“ Jis pridūrė, kad „daugelis“ lyderių galvojo, kad gali, bet nesugebėjo.

REKLAMA

2024 m. rugsėjo 25 d. D. Trumpas kaltino V. Zelenskį, kad šis „šiek tiek šlykščiai šaiposi iš jūsų mėgstamiausio prezidento, t. y. iš manęs“, ir pridūrė: „Aš esu jūsų mėgstamiausias prezidentas.“

2024 m. rugsėjo 27 d. V. Zelenskis ir D. Trumpas susitiko Niujorke. Ukrainos prezidentas teigė, kad juos sieja „bendra nuomonė, jog karą reikia sustabdyti ir Putinas negali jo laimėti“, o D. Trumpas pažadėjo karą išspręsti „labai greitai“.

REKLAMA

2024 m. lapkričio 6 d. D. Trumpas buvo perrinktas JAV prezidentu. V. Zelenskis buvo vienas iš pirmųjų pasaulio lyderių, paskambinusių jį pasveikinti, netrukus po to parašęs, kad tikisi „stiprių“ JAV vadovaujant D. Trumpui.

Prasideda Trumpo administravimo pradžia ir įtampa su Zelenskiu

2025 m. sausio 22 d. D. Trumpas rašė socialiniame tinkle „Truth Social“: „Atėjo laikas susitarti. Galime tai padaryti lengvuoju arba sunkiuoju būdu“. Jis pridūrė, kad nesudarius susitarimo bus priverstas Rusijai taikyti tolesnius ekonominius apribojimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

2025 m. sausio 23 d. D. Trumpas Pasaulio ekonomikos forume teigė, kad V. Zelenskis „nori sudaryti sandorį“, bet Putinas „gali jo nesudaryti“.

2025 m. vasario 15 d. V. Zelenskis rašė, jog pradėjo dirbti su D. Trumpo komanda, ir pridūrė: „Pasaulis žvelgia į Ameriką kaip į jėgą, galinčią ne tik sustabdyti karą, bet ir padėti užtikrinti patikimą taiką po jo.“

2025 m. vasario 18 d. Rijade, Saudo Arabijoje, prasidėjo JAV ir Rusijos derybos dėl karo nutraukimo. V. Zelenskis žurnalistams teigė, jog derybos vyko „Ukrainai už nugaros“, ir tęsė: „Ir vėl sprendimai dėl Ukrainos priimami be Ukrainos.“

REKLAMA

2025 m. vasario 18 d. po derybų JAV prezidentas sakė, kad jį „nuvylė“ Ukrainos reakcija. Maža to, D. Trumpas apkaltino Ukrainą pradėjus karą, pridurdamas, kad šalis „galėjo susitarti“ ir anksčiau.

2025 m. vasario 19 d. V. Zelenskis sakė, kad JAV prezidentas pateko į Rusijos „dezinformacijos erdvę“. „Mes tvirtai stovime ant savo kojų. Tikiuosi... Europos vienybės ir Amerikos pragmatizmo“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.

REKLAMA

2025 m. vasario 19 d. D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį įkalbėjus JAV išleisti 350 mlrd. dolerių (apie 332 mlrd. eurų). Be to jis pavadino Ukrainos prezidentą „diktatoriumi be rinkimų“.

2025 m. vasario 20 d. Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Mike‘as Waltzas ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidentas yra „labai nusivylęs“ Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu.

2025 m. vasario 21 d. Rusijos Federacijoje vasario 24 d., kai sueina treti metai nuo plataus masto invazijos pradžios, rengiamasi paskelbti „pergalę“ kare prieš Ukrainą, „Facebook“ pranešė Ukrainos gynybos ministerijos centrinė žvalgybos valdyba, kurios pranešimo tekstą cituoja „Unian“.

Kremliaus vadovai nurodė Rusijos žvalgybos tarnyboms kuo labiau išnaudoti naujosios JAV administracijos suintensyvėjusias diplomatines pastangas nutraukti Rusijos ir Ukrainos karą ir Saudo Arabijoje įvykusį JAV ir Rusijos delegacijų susitikimą.