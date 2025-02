JAV Senatas patvirtino Trumpui ištikimą naująjį FTB vadovą

REKLAMA

44 metų K. Patelis, kurio kandidatūra sukėlė aršų, bet galiausiai bevaisį demokratų pasipriešinimą, buvo patvirtintas 51 balsu prieš 49.

Balsavimas pasiskirstė pagal partines linijas, išskyrus dvi respublikonų senatores – Susan Collins ir Lisą Murkowski – kurios balsavo už tai, kad K. Patelis nebūtų patvirtintas 38 tūkst. darbuotojų turinčio FTB vadovu.

K. Patelis sulaukė demokratų kritikos dėl sąmokslo teorijų propagavimo, 2021-ųjų sausio 6 dieną Kapitolijų užpuolusių D. Trumpą palaikančių riaušininkų gynimo ir pažado išrauti tariamos „gilios valstybės“ narius, siekiančius pasipriešinti respublikonų prezidentui.

Demokratų senatorius Dickas Durbinas savo kalboje Senate, pasisakydamas prieš K. Patelio kandidatūrą, sakė, kad jis yra „pavojingai, politiškai kraštutinis“ ir „ne kartą yra išreiškęs ketinimą pasinaudoti svarbiausia mūsų šalies teisėsaugos institucija, kad atkeršytų savo politiniams priešams“.

„Leisti geriems policininkams būti policininkais“

Senatas iki šiol pritarė visiems D. Trumpo kandidatams į administraciją, kas parodo jo valdžios apimtį Respublikonų partijoje.

Tarp jų yra Tulsi Gabbard, patvirtinta šalies žvalgybos vadove, nepaisant to, kad praeityje rėmė priešiškas valstybes, įskaitant Rusiją ir Siriją, ir skiepų skeptiką Robertą F. Kennedy jaunesnįjį sveikatos apsaugos sekretoriumi.

Pareiškime socialiniame tinkle „X“ K. Patelis teigė, kad jam didelė garbė tapti FTB direktoriumi.

„Amerikos žmonės nusipelnė skaidraus, atskaitingo ir teisingumo siekiančio FTB“, – sakė jis.

„Mūsų teisingumo sistemos politizavimas pakirto visuomenės pasitikėjimą, bet šiandien tai baigiasi“, – pridūrė jis.

„Mano, kaip direktoriaus, misija yra aiški: leisti geriems policininkams būti policininkais ir atkurti pasitikėjimą FTB“, – teigė K. Patelis.

„O tie, kurie siekia pakenkti amerikiečiams, laikykite tai įspėjimu sau“, – sakė jis.

„Mes medžiosime jus visuose šios planetos kampeliuose“, – pridūrė naujasis FTB vadovas.

„Priešų sąrašas“

K. Patelis pakeis Christopherį Wray, kurį D. Trumpas savo pirmosios kadencijos metu paskyrė FTB vadovu.

Tačiau C. Wray ir D. Trumpo santykiai tapo įtempti, ir nors jam buvo likę treji metai iki 10 metų kadencijos pabaigos, C. Wray atsistatydino po to, kai lapkritį D. Trumpas laimėjo prezidento rinkimus.

Indų imigrantų sūnus ir buvęs federalinis prokuroras, Niujorke gimęs K. Patelis pirmosios D. Trumpo administracijos metu ėjo keletą aukštų pareigų, įskaitant kovos su terorizmu vyresniojo direktoriaus pareigas Nacionalinio saugumo taryboje.

Praėjusį mėnesį vykusiame K. Patelio patvirtinimo klausyme vyko įtempta diskusija – demokratai iškėlė klausimą apie tai, jog K. Patelis sudarė 60 tariamų „gilios valstybės“ veikėjų – D. Trumpo kritikų – sąrašą, kurį jis paskelbė savo 2022-aisiais pasirodžiusioje knygoje ir kurį, anot jo, reikėtų ištirti.

K. Patelis paneigė, kad turi priešų sąrašą, ir Senato teismų komitetui sakė, kad jis tik suinteresuotas patraukti baudžiamojon atsakomybėn įstatymų pažeidėjus.

„Visi FTB darbuotojai bus apsaugoti nuo politinio keršto“, – sakė jis.

Nuo tada, kai D. Trumpas pradėjo eiti pareigas, FTB kilo sumaištis, buvo atleista arba pažeminta pareigose daugybė agentų, įskaitant kai kuriuos, dalyvavusius D. Trumpo baudžiamojoje byloje dėl siekio paneigti 2020-ųjų rinkimų rezultatus ir netinkamo įslaptintų dokumentų tvarkymo.

Devyni FTB darbuotojai padavė Teisingumo departamentą į teismą, siekdami užblokuoti pastangas surinkti informaciją apie agentus, dalyvavusius tiriant D. Trumpą ir Kapitolijaus riaušes.

Savo skunde FTB agentai teigė, kad šios pastangos yra dalis valymo, kurį organizavo D. Trumpas kaip politiškai motyvuotą atpildą.

Pirmąją savo darbo Baltuosiuose rūmuose dieną D. Trumpas suteikė amnestiją daugiau kaip 1,5 tūkst. savo šalininkų, kurie šturmavo Kongresą, siekdami blokuoti demokrato Joe Bideno pergalės rinkimuose patvirtinimą.