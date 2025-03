Trumpo pasiūlymas dėl paliaubų: įvertino, ką Rusija ir Ukraina spėtų per pauzę

Todėl 30 dienų ugnies nutraukimas prieš energetikos infrastruktūrą galėtų padėti abiem šalims, rašo „Bloomberg“.

JAV pasiūlė įvesti laikinas 30-ies dienų paliaubas Ukrainoje, Ukraina sutiko su JAV pasiūlymu laikinai sustabdyti atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Kremliaus šeimininkas taip pat sutiko 30-čiai dienų stabdyti smūgius į Ukrainos energijos tinklus

Vis dėlto net ir po Donaldo Trumpo pokalbio su Vladimiru Putinu Rusijos atakos prieš Ukrainą tęsiasi.

Kokia energetikos infrastruktūra buvo atakuojama?

Per visą karą Rusija taikėsi į Ukrainos elektros energijos sistemą. Elektrinėms ir elektros tinklams, dujų infrastruktūrai rusai smūgiuoja dronais ir raketomis.

Dėl atakų „Naftogaz Group“ gavyba sumažėjo daugiau nei trečdaliu, todėl Ukraina priversta importuoti brangesnes dujas iš Europos Sąjungos. Taip pat nukentėjo saugyklos ir kompresorių stotys.

Kyjivui svarbiausias taikinys – Rusijos naftos perdirbimo gamyklų tinklas.

Ką padarė atakos?

Rusijos išpuoliai prieš Ukrainos elektros energijos infrastruktūrą daugiausia buvo vykdomi žiemos mėnesiais, kai elektros energijos poreikis yra didžiausias. Labiausiai nukentėjo civiliai gyventojai, kai esant minusinei temperatūrai nutrūkdavo elektros tiekimas.

Kyjivo smūgiais naftos perdirbimo gamykloms siekiama dviejų tikslų – apriboti degalų tiekimą Rusijos pajėgoms į fronto liniją ir apriboti pajamas iš naftos eksporto, kurios buvo labai svarbios Kremliui finansuojant karinę agresiją.

Sunku įvertinti, ar Ukrainos dronai pasiekė šiuos tikslus. Daugelis dronų buvo numušti, tačiau ukrainiečiams vis tiek pavyksta smogti į taikinius ir sumažinti Rusijos naftos perdirbimo apimtis. Tai sukėlė tam tikrų trikdžių šalies vidaus degalų rinkose, įskaitant laikiną benzino eksporto draudimą praėjusiais metais, tačiau niekada nesukėlė plataus masto energijos trūkumo, panašaus į Ukrainos elektros energijos tiekimo nutraukimą.

Ką kiekvienai šaliai reikštų paliaubos?

Rusijai sumažėtų rizika, kad dronų ataka sukels didelį naftos perdirbimo gamyklos gedimą artimiausiu metu. Dabar Rusijos gamyklose vyksta sezoninė techninė patikra, o degalų paklausa yra padidėjusi, nes ūkininkai pavasarį sėja derlių.

Nutraukus Rusijos atakas prieš elektrines, Ukrainos gyventojai galėtų pailsėti nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų.

Be to, tai galėtų padėti Ukrainai bent iš dalies suremontuoti sugadintus įrenginius, taip pat suteiktų daugiau laiko kasmetinei šalies elektrinių techninei priežiūrai. Per karą Kyjivas labai pasikliovė savo reaktoriais, nes Rusija daugiausia dėmesio skyrė iškastinį kurą deginančioms elektrinėms.

Nutraukus oro antskrydžius, Ukraina taip pat galėtų padidinti vietinę dujų gamybą ir vasarą į saugyklas perpumpuoti didesnius kiekius kuro – tai labai svarbu rengiantis kitai žiemai.