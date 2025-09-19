Trumpas teigia „nenorėjęs“ matyti Londono mero Khano savo vizito JK renginiuose

JAV prezidentas teigė, kad S. Khanas norėjo dalyvauti renginiuose, bet „aš paprašiau, kad jo ten nebūtų“.
Tai naujausias žodžių karas tarp D. Trumpo ir leiboristų mero, kuris anksčiau šią savaitę apkaltino JAV vadovą skatinant skaldančią kraštutinių dešiniųjų politiką visame pasaulyje.
Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ po valstybinio vizito D. Trumpas sakė: „Manau, kad Londono meras Khanas yra vienas blogiausių merų pasaulyje, o mes irgi turime blogų merų. Jei pažvelgtumėte į Čikagą – manau, kad jis yra Čikagos mero atitikmuo“.
„Manau, kad jis siaubingai blogai dirba. Nusikalstamumas Londone išaugęs nežmoniškai. O imigracijos klausimu jis yra katastrofa, – sakė D. Trumpas. – Prašiau, kad jo ten nebūtų. Jis norėjo ten būti, kaip suprantu, bet aš jo nenorėjau.“
Jis tęsė: „Aš didžiuojuosi Londonu ir Jungtine Karalyste. Kaip žinote, mano motina gimė Škotijoje. Ir kai matau, kad meras Khanas blogai dirba, tuos badymus peiliais, purvą ir nešvarą, man ne tas pats.“
Atsakydamas į tai, S. Khanui artimas šaltinis sakė: „Trumpo politika yra baimės ir skaldymo politika. Tai apima ir mūsų puikiosios sostinės žeminimą.“
„Londonas yra pasaulinė sėkmės istorija – jis atviras, dinamiškas ir saugesnis už didžiuosius JAV miestus. Galbūt tai viena iš priežasčių, kodėl rekordinis skaičius amerikiečių renkasi gyventi Londone“, – sakė šaltinis.
Manoma, kad S. Khanas jau prieš kelias savaites aiškiai leido suprasti, kad nesiekia ir nesitiki kvietimo į renginius, skirtus ginčytinam valstybiniam vizitui.
Abiejų politikų nesutarimai prasidėjo jau 2015 metais, kai leiboristas pasmerkė tuometinio kandidato į prezidentus pasiūlymą uždrausti musulmonams keliauti į JAV.
Konfliktas paaštrėjo, kai prezidentas sukritikavo mero atsaką į teroro išpuolį ant Londono tilto, o 2018 m. S. Khano biuras išdavė leidimą respublikono vizito JK metu Parlamento aikštėje iškelti pripučiamą balioną, vaizduojantį D. Trumpą kaip piktą oranžinį kūdikį.
Per savo pirmąjį oficialų valstybinį vizitą D. Trumpas tviteryje rašė, kad S. Khanas „siaubingai atlieka savo darbą būdamas Londono meru“ ir yra „šaltas kaip akmuo nevykėlis, kuris turėtų sutelkti dėmesį į nusikalstamumą Londone, o ne į mane“.
Kai D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose buvo prisaikdintas antrai kadencijai, S. Khanas perspėjo dėl „atgimstančio fašizmo“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!