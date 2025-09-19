Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia „nenorėjęs“ matyti Londono mero Khano savo vizito JK renginiuose

2025-09-19 10:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 10:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė „nenorėjęs“, kad Londono meras Sadiqas Khanas dalyvautų jo antrojo valstybinio vizito į Jungtinę Karalystę renginiuose, ir dar labiau paaštrino savo nesantaiką su juo, pavadindamas jį „vienu blogiausių merų pasaulyje“.

Donaldo Trumpo ir Karolio Nawrockio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė „nenorėjęs“, kad Londono meras Sadiqas Khanas dalyvautų jo antrojo valstybinio vizito į Jungtinę Karalystę renginiuose, ir dar labiau paaštrino savo nesantaiką su juo, pavadindamas jį „vienu blogiausių merų pasaulyje“.

REKLAMA
0

JAV prezidentas teigė, kad S. Khanas norėjo dalyvauti renginiuose, bet „aš paprašiau, kad jo ten nebūtų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai naujausias žodžių karas tarp D. Trumpo ir leiboristų mero, kuris anksčiau šią savaitę  apkaltino JAV vadovą skatinant skaldančią kraštutinių dešiniųjų politiką visame pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ po valstybinio vizito D. Trumpas sakė: „Manau, kad Londono meras Khanas yra vienas blogiausių merų pasaulyje, o mes irgi turime blogų merų. Jei pažvelgtumėte į Čikagą – manau, kad jis yra Čikagos mero atitikmuo“.

REKLAMA

„Manau, kad jis siaubingai blogai dirba. Nusikalstamumas Londone išaugęs nežmoniškai. O imigracijos klausimu jis yra katastrofa, – sakė D. Trumpas. – Prašiau, kad jo ten nebūtų. Jis norėjo ten būti, kaip suprantu, bet aš jo nenorėjau.“

Jis tęsė: „Aš didžiuojuosi Londonu ir Jungtine Karalyste. Kaip žinote, mano motina gimė Škotijoje. Ir kai matau, kad meras Khanas blogai dirba, tuos badymus peiliais, purvą ir nešvarą, man ne tas pats.“

REKLAMA
REKLAMA

Atsakydamas į tai, S. Khanui artimas šaltinis sakė: „Trumpo politika yra baimės ir skaldymo politika. Tai apima ir mūsų puikiosios sostinės žeminimą.“

„Londonas yra pasaulinė sėkmės istorija – jis atviras, dinamiškas ir saugesnis už didžiuosius JAV miestus. Galbūt tai viena iš priežasčių, kodėl rekordinis skaičius amerikiečių renkasi gyventi Londone“, – sakė šaltinis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad S. Khanas jau prieš kelias savaites aiškiai leido suprasti, kad nesiekia ir nesitiki kvietimo į renginius, skirtus ginčytinam valstybiniam vizitui.

Abiejų politikų nesutarimai prasidėjo jau 2015 metais, kai leiboristas pasmerkė tuometinio kandidato į prezidentus pasiūlymą uždrausti musulmonams keliauti į JAV.

REKLAMA

Konfliktas paaštrėjo, kai prezidentas sukritikavo mero atsaką į teroro išpuolį ant Londono tilto, o 2018 m. S. Khano biuras išdavė leidimą respublikono vizito JK metu Parlamento aikštėje iškelti pripučiamą balioną, vaizduojantį D. Trumpą kaip piktą oranžinį kūdikį.

Per savo pirmąjį oficialų valstybinį vizitą D. Trumpas tviteryje rašė, kad S. Khanas „siaubingai atlieka savo darbą būdamas Londono meru“ ir yra „šaltas kaip akmuo nevykėlis, kuris turėtų sutelkti dėmesį į nusikalstamumą Londone, o ne į mane“.

Kai D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose buvo prisaikdintas antrai kadencijai, S. Khanas perspėjo dėl „atgimstančio fašizmo“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų