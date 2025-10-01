Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia, kad Harvardo universitetas pagal naują susitarimą valdys „profesines mokyklas“

2025-10-01 13:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 13:00

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jo administracija beveik pasiekė 500 mln. dolerių finansinį susitarimą su Harvardu, pagal kurį ši elitinė akademinė institucija valdys profesines mokyklas.

Harvardo universitetas (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jo administracija beveik pasiekė 500 mln. dolerių finansinį susitarimą su Harvardu, pagal kurį ši elitinė akademinė institucija valdys profesines mokyklas.

REKLAMA
0

Šie komentarai žymi naujausią posūkį beprecedentėje D. Trumpo kovoje su Harvardo universitetu dėl teiginių apie antisemitizmą ir šališkumą – teiginius, kuriuos universitetas neigia, sakydamas, kad federalinė vyriausybė iš tikrųjų siekia kontroliuoti jo įdarbinimo politiką, studentų priėmimą ir mokymo programas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Na, mes esame labai priartėję prie susitarimo, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose. – Jie mokės apie 500 mln. dolerių ir valdys profesines mokyklas.“

REKLAMA
REKLAMA

„Jie mokys žmones, kaip daryti dirbtinį intelektą ir daugybę kitų dalykų, variklių, daugybę dalykų, – sakė D. Trumpas. – Žinote, tai didelė investicija į profesinę mokyklą, kurią atliks labai protingi žmonės, o paskui jų nuodėmės bus atleistos.“

REKLAMA

Harvardo universitetas, užklaustas apie D. Trumpo komentarus, iš karto neatsakė.

D. Trumpo pareigūnai kaltino Harvardą ir kitas mokyklas propaguojant vadinamąją „woke“ ideologiją, ir per propalestinietiškus protestus nepakankamai apsaugant savo žydų tautybės studentus.

Rugsėjo pradžioje Bostono teisėjas nurodė administracijai panaikinti maždaug 2,6 mlrd. dolerių federalinių lėšų Harvardui įšaldymą, rašydamas, kad D. Trumpo Švietimo departamentas „naudojo antisemitizmą kaip dūmų uždangą kryptingam, ideologiškai motyvuotam puolimui prieš pagrindinius šios šalies universitetus“.

REKLAMA
REKLAMA

Po dviejų savaičių administracija įvedė naujus apribojimus Harvardui gauti vyriausybės finansavimą, reikalaudama, kad universitetas savo lėšomis išmokėtų studentams finansinės pagalbos paketus, kuriuos buvo pažadėję federaliniai pareigūnai.

Liepos mėnesį Kolumbijos universitetas sutiko sumokėti administracijai 200 mln. dolerių ir įsipareigojo paklusti taisyklėms, draudžiančioms priimant studentus ar samdant darbuotojus atsižvelgti į rasę.

Dar vienas „Gebenės lygai“ priklausantis Pensilvanijos universitetas taip pat nusileido D. Trumpo administracijos reikalavimams ir paskelbė, kad uždraus transseksualioms moterims dalyvauti moterų sporto varžybose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų