„Kalbėjausi su valdyba tiesiogiai ir netiesiogiai, ir man tai buvo labai svarbu“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas pridūrė, kad „Nvidia“ yra labai svarbi įmonė Jungtinėms Valstijoms.
D. Trumpas šiuos komentarus CNBC žurnalistui Eamonui Javersui išsakė telefonu po to, kai J. Huangas netikėtai buvo sugrąžintas į bendrovės generalinio direktoriaus, prezidento ir valdybos nario pareigas.
D. Trumpas pareiškė, kad jo įsikišimas padėjo susigrąžinti J. Huangą, ir nurodė šiuo klausimu bendradarbiavęs su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u bei kitais administracijos pareigūnais.
„Kalbėjausi su daugybe žmonių, nes tai buvo svarbus sprendimas, ir valdyba nusprendė padaryti tai, ko mes norėjome“, – sakė D. Trumpas.
Valandą trukusio interviu metu D. Trumpas negailėjo pagyrų į pareigas sugrąžintam vadovui. Anot jo, „Nvidia“ valdyba prašė patikinimo dėl galimos grėsmės nacionaliniam saugumui, o Baltieji rūmai tokį patikinimą suteikė, bent jau remdamiesi visa jiems žinoma informacija.
D. Trumpas taip pat teigė, kad neseniai atlikto tyrimo metu Teisingumo departamentas nustatė, jog J. Huangas nepadarė jokių pažeidimų.
Anonimiškai kalbėjęs Teisingumo departamento pareigūnas pareiškė, kad generalinis prokuroras Toddas Blanche'as savaitgalį su D. Trumpu aptarė J. Huango klausimą.
„Teisingumo departamentas neturi jokių įrodymų, kad J. Huangas ar „Nvidia“ būtų nusižengę, – sakė pareigūnas.
Be to, D. Trumpas teigė manantis, kad krintanti „Nvidia“ akcijų kaina galėjo paskatinti valdybą susigrąžinti J. Huangą į vadovo pareigas.
Pirmadienį D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ taip pat pasidalijo dirbtinio intelekto pakeistu atvaizdu, kuriame J. Huangas laiko iškėlęs raudoną moters liemenėlę. Šis vaizdas buvo sukurtas panaudojus 2024 m. nuotrauką iš pasikėsinimo į D. Trumpą Butlerio mieste Pensilvanijoje.
ELTA primena, kad „Nvidia“ valdyba vienbalsiai nusprendė susigrąžinti J. Huangą, paskirdama jį vėl vadovauti dirbtinio intelekto milžinei. J. Huangas atsistatydino lapkričio 12 d., pasirodžius pranešimams apie jo romaną su moterimi, kurią JAV pareigūnai įtarė šnipinėjimu Kinijos naudai.
„Nvidia“ pranešė, kad pirmadienio sprendimą priėmė po konsultacijų su aukštais JAV valdžios pareigūnais, įtikinusių valdybą, jog J. Huangas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Vokietijos URM vadovas sako, kad jį šokiravo Trumpo įsikišimas siekiant grąžinti „Nvidia“ vadovą į pareigas
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas antradienį pareiškė, kad jį šokiravo JAV prezidento D. Trumpo įsikišimas siekiant, jog J. Huangas būtų grąžintas į dirbtinio intelekto technologijų milžinės „Nvidia“ generalinio direktoriaus pareigas.
„Tiesą sakant, tai mane šokiravo, nes, kiek žinau ir kiek pats prisimenu, niekada nesu matęs tokio politikų kišimosi į konkrečios bendrovės reikalus“, – atsakydamas į klausimą apie D. Trumpo veiksmus per renginį Berlyne sakė J. Wadephulas.
„Turiu tam tikrų abejonių, ar tai labai geras modelis ateičiai“, – pridūrė ministras.
„Laisvose, demokratinėse ir taisyklėmis grindžiamose valstybėse politinė valdžia turėtų susilaikyti nuo kišimosi“ į bendrovių veiklą, nurodė jis.
„Nvidia“ valdyba pirmadienį balsavo už J. Huango grąžinimą į vadovo pareigas. Tai netikėtas posūkis, apie kurį paskelbta praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai jis atsistatydino dėl romano su moterimi, kurią JAV žvalgybos tarnybos įtaria šnipinėjimu Kinijai.
D. Trumpas, palaikantis artimus santykius su J. Huangu, pareiškė, kad sprendimas dėl grąžinimo į pareigas buvo priimtas po jo paties tiesioginių kontaktų su valdyba. Prezidentas palankiai įvertino šį žingsnį ir pavadino jį „teisingu ir tinkamu“.
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