Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasigyrė: „Sustabdėme Aberbaidžano ir Albanijos karą“

2025-09-18 18:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 18:16

JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Jungtinės Karalystės (JK) premjeru Keiru Starmeriu metu pasidžiaugė „sureguliavęs karą tarp Aberbaidžano ir Albanijos“. Tai jau ne pirmą sykį jo klaidingai pavadintos Azerbaidžano ir Armėnijos valstybės.

Trumpas pasigyrė: sustabdėme Aberbaidžano ir Albanijos karą (nuotr. Telegram)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Jungtinės Karalystės (JK) premjeru Keiru Starmeriu metu pasidžiaugė „sureguliavęs karą tarp Aberbaidžano ir Albanijos“. Tai jau ne pirmą sykį jo klaidingai pavadintos Azerbaidžano ir Armėnijos valstybės.

REKLAMA
1

„Mes sureguliavome A...ber...baidžano ir Albanijos karą – tai tęsėsi daugelį metų ir niekada nebūtų sureguliuota“, – aiškino D. Trumpas, turėdamas omenyje anksčiau šiais metais Vašingtone pasirašytą taikos sutartį tarp Azerbaidžano ir Armėnijos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai jau ne pirmas sykis, kada D. Trumpas klaidingai įvardija dvi valstybes. 

„Dėl Aberbaidžano – tai buvo didelis konfliktas, trukęs 34, 35 metus, t. y. Albanija, pagalvokite apie tai, trukęs daugelį metų, ir aš susipažinau su vadovais, susipažinau su jais per prekybą. Aš šiek tiek bendravau su jais ir sakiau: „Kodėl jūs kovojate?“ – sakė D. Trumpas rugpjūčio mėnesį laidoje „The Mark Levin Show“, kurioje jis taip pat pakartojo teiginius, kad jis užbaigė „septynis karus“.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos lyderis Vladimiras Putinas taip pat turi panašių problemų, kai reikia įvardinti kaimyninės sąjungininkės Kazachstano lyderį Kasymą Žormatą Tokajevą. Per daugelį metų trunkantį bendravimą jis yra savo kolegą pavadinęs įvairiais vardais: Ksažimu Skemiljevičiumi, Kemelu Žormartovičiumi, Kasymžanu Džekmelevičiumi, Kemežamu Išemiljevičiumi.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų