Trumpas pasigyrė: „Sustabdėme Aberbaidžano ir Albanijos karą“

„Mes sureguliavome A...ber...baidžano ir Albanijos karą – tai tęsėsi daugelį metų ir niekada nebūtų sureguliuota“, – aiškino D. Trumpas, turėdamas omenyje anksčiau šiais metais Vašingtone pasirašytą taikos sutartį tarp Azerbaidžano ir Armėnijos.
Tai jau ne pirmas sykis, kada D. Trumpas klaidingai įvardija dvi valstybes.
„Dėl Aberbaidžano – tai buvo didelis konfliktas, trukęs 34, 35 metus, t. y. Albanija, pagalvokite apie tai, trukęs daugelį metų, ir aš susipažinau su vadovais, susipažinau su jais per prekybą. Aš šiek tiek bendravau su jais ir sakiau: „Kodėl jūs kovojate?“ – sakė D. Trumpas rugpjūčio mėnesį laidoje „The Mark Levin Show“, kurioje jis taip pat pakartojo teiginius, kad jis užbaigė „septynis karus“.
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas taip pat turi panašių problemų, kai reikia įvardinti kaimyninės sąjungininkės Kazachstano lyderį Kasymą Žormatą Tokajevą. Per daugelį metų trunkantį bendravimą jis yra savo kolegą pavadinęs įvairiais vardais: Ksažimu Skemiljevičiumi, Kemelu Žormartovičiumi, Kasymžanu Džekmelevičiumi, Kemežamu Išemiljevičiumi.
