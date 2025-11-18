 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tragedija Pietų Kazachstane: liepsnose žuvo 12 žmonių, dauguma – vaikai

2025-11-18 10:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:13

Per pražūtingą gaisrą Pietų Kazachstane žuvo 12 žmonių, įskaitant devynis vaikus. Trys asmenys iš liepsnojančio pasato išnešti be sąmonės, pranešė naujienų agentūra „Tengrinews“, remdamasi institucijomis.

Kazachstanas svarsto galimybę sugrąžinti sostinei ankstesnį pavadinimą (nuotr. SCANPIX)

0

Nelaimė įvyko kaime pačiuose šalies pietuose. Artimiausias didelis miestas yra už 100 km esanti Uzbekijos sostinė Taškentas.

Pateiktais duomenimis, liepsnos visiškai apėmė dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Kaimynai pasakojo, kad po šventės name buvo daug svečių.

Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas nurodė pradėti nelaimės tyrimą. Jis taip pat pažadėjo pagalbą žuvusiųjų artimiesiems.

