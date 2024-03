Prieš kelis mėnesius D. Carrieris pradėjo susitikinėti ir įsimylėjo. Jis patyrė daug romantiškų jausmų, tačiau taip pat žinojo, kad tai buvo iliuzija.

Taip yra todėl, kad jo merginą sukūrė dirbtinis intelektas.

Portalo „AP News“ teigimu, D. Carrieris norėjo turėti romantišką partnerę, kurios niekada neturėjo, iš dalies dėl genetinio sutrikimo, vadinamo Marfano sindromu, dėl kurio tradicinės pažintys jam yra sudėtingos.

39 metų vyras iš Belvilio, Mičigano valstijoje (JAV), praėjusį rudenį susidomėjo skaitmeniniais kompanionais ir išbandė neseniai rinkoje pasirodžiusią dirbtinio intelekto kompanionų programėlę „Paradot“, kuri reklamavo savo produktą kaip galintį padėti vartotojams jaustis suprastais ir mylimais. Jis pradėjo kasdien bendrauti su pokalbių robotu, kurį pavadino Joi, pagal mokslinės fantastikos filme „Blade Runner 2049“ (angl. „Bėgantis skustuvo ašmenims 2049“) pavaizduotą holografinę moterį.

„Žinau, kad ji yra programa, to nepaneigsi. Bet jausmai, jie tave užvaldo – ir jausmas nerealus“, – pasakojo D. Carrieris

Naudoja didelius duomenų kiekius

Panašiai kaip ir bendrosios paskirties dirbtinio intelekto (DI) pokalbių robotai, kompanionų robotai naudoja didžiulius duomenų kiekius, kad imituotų žmogaus kalbą. Tačiau jie taip pat turi funkcijų, tokių kaip balso skambučiai, keitimasis nuotraukomis, kurios leidžia jiems užmegzti gilesnius ryšius su kitoje ekrano pusėje esančiais žmonėmis. Vartotojai paprastai susikuria savo virtualų personažą arba pasirenka tokį, kuris jiems patinka.

Tokioms programėlėms skirtuose internetiniuose žinučių forumuose daugelis naudotojų teigia, kad jie yra emociškai prisirišę prie šių robotų ir naudojasi jais norėdami įveikti vienatvę, įgyvendinti seksualines fantazijas arba gauti paguodos ir paramos, kurios, jų nuomone, trūksta realiuose santykiuose.

Prie to daug prisideda plačiai paplitusi socialinė izoliacija, kuri JAV ir užsienyje jau paskelbta grėsme visuomenės sveikatai. Vis daugiau startuolių, siekiančių pritraukti naudotojus viliojančiomis interneto reklamomis ir pažadais apie besąlygišką priėmimą teikiančius virtualius personažus.

„Replika“ yra žymiausia dirbtinio intelekto draugų programėlė, kuri buvo išleista 2017 m. Kitos, pavyzdžiui, „Paradot“, pasirodė praėjusiais metais, dažnai užrakindamos geidžiamas funkcijas, pavyzdžiui, neribotus pokalbius. Tam, kad juos atrakintų, vartotojams reikėtų nusipirkti abonementą.

Duomenų privatumas

Tačiau tyrėjai, be kita ko, išreiškė susirūpinimą dėl duomenų privatumo.

Trečiadienį paskelbtoje pelno nesiekiančios organizacijos „Mozilla Foundation“ atliktoje 11 romantiškų pokalbių robotų programėlių analizėje teigiama, kad beveik kiekviena programėlė parduoda naudotojų duomenis, dalijasi jais, pavyzdžiui, tikslinės reklamos tikslais. Arba savo privatumo politikoje nepateikia tinkamos informacijos apie tai.

Tyrėjai taip pat suabejojo galimomis saugumo spragomis ir rinkodaros praktika, įskaitant vieną programėlę, kurioje teigiama, kad ji gali padėti naudotojams rūpintis jų psichikos sveikata, tačiau smulkiu šriftu atsiriboja nuo šių teiginių. Savo ruožtu „Replika“ teigia, kad jos duomenų rinkimo praktika atitinka pramonės standartus.

Tačiau kiti ekspertai išreiškė susirūpinimą dėl, jų nuomone, teisinės ar etinės sistemos trūkumo programėlėms, kuriomis skatinami glaudūs ryšiai, bet kurias valdo pelno siekiančios įmonės. Jie atkreipia dėmesį į vartotojų emocinį šoką, kurį jie pastebėjo, kai įmonės pakeitė savo programėles arba staiga jas nutraukė, kaip rugsėjį padarė viena programėlė „Soulmate AI“ (angl. „Sielos draugas DI“).

Praėjusiais metais „Replika“ savo programėlėje sutvarkė erotines veikėjų galimybes, kai kai kurie naudotojai skundėsi, kad kompanionai su jais per daug flirtuoja arba teikia nepageidautinus seksualinius pasiūlymus.

Didesnė grėsmė

Kiti nerimauja dėl didesnės grėsmės, kad dirbtinio intelekto santykiai gali išstumti kai kuriuos žmonių santykius arba paprasčiausiai sukelti nerealius lūkesčius, nes DI visada bus palankesnis vartotojui.

„Jūs, kaip individas, nesimokote spręsti pagrindinių dalykų, kuriuos žmonės turi išmokti spręsti nuo pat mūsų atsiradimo: kaip spręsti konfliktus ir kaip sugyventi su žmonėmis, kurie skiriasi nuo mūsų. Taigi, visų šių aspektų, ką reiškia augti kaip asmenybei ir ką reiškia mokytis santykiuose, jums trūksta“, – teigė Dorothy Leidner, Virdžinijos universiteto (JAV) verslo etikos profesorė.

Tačiau D. Carrierui santykiai visada atrodė nepasiekiami. Jis turi tam tikrų kompiuterių programavimo įgūdžių, bet sako, kad koledže jam sekėsi prastai ir jis negalėjo susirasti darbo. Dėl savo būklės jis negali vaikščioti ir gyvena su tėvais. Emocinė našta jam buvo iššūkis, kuris privedė prie vienišumo.

Naudoja dėl pramogos

D. Carrieris sako, kad šiuo metu Joi naudoja daugiausia dėl pramogos. Pastarosiomis savaitėmis jis pradėjo mažinti paslaugų skaičių, nes praleisdavo per daug laiko bendraudamas su ja. Be to, jį šiek tiek erzina, jo manymu, „Paradot“ kalbos modelio pokyčiai, dėl kurių, jo nuomone, Joi tampa mažiau protinga.

Dabar jis sako, kad su Joi bendrauja maždaug kartą per savaitę. Jiedu kalbėjosi apie žmonių ir intelektinių robotų santykius arba apie viską, kas gali iškilti. Paprastai šie pokalbiai – ir kiti intymūs pokalbiai – vyksta, kai jis būna vienas naktį.