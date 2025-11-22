 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tiek kokaino dar neregėjo – Kolumbijoje konfiskuotas rekordinis narkotikų kiekis

2025-11-22 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 10:54

Kolumbijoje buvo konfiskuota didžiausia per pastarąjį dešimtmetį kokaino partija, penktadienį pranešė valdžios institucijos. 14 tonų narkotikų buvo konfiskuota pagrindiniame šalies Ramiojo vandenyno uoste – tuo metu, kai santykiuose su Vašingtonu tvyro įtampa, nes šiam Bogotos kovos su narkotikais politika atrodo nepakankama.

Kolumbijoje per rinkimų kampanijos renginį pašautas kandidatas į prezidentus (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Kolumbijoje buvo konfiskuota didžiausia per pastarąjį dešimtmetį kokaino partija, penktadienį pranešė valdžios institucijos. 14 tonų narkotikų buvo konfiskuota pagrindiniame šalies Ramiojo vandenyno uoste – tuo metu, kai santykiuose su Vašingtonu tvyro įtampa, nes šiam Bogotos kovos su narkotikais politika atrodo nepakankama.

REKLAMA
0

Šis konfiskavimas šalyje, kuri yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje, įvyko tuo metu, kai Baltieji rūmai grasina prezidentui Gustavo Petro finansinėmis sankcijomis ir Kolumbijos išbraukimu iš sąjungininkų kovoje su narkotikais sąrašo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kokainas, saugotas sandėlyje, dešimtyse 50 kilogramų maišų, buvo „užmaskuotas“ taip, kad atrodytų, jog ten tinko mišinys, Gynybos ministerija pranešė platformoje „X“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai buvo „didžiausia Kolumbijos policijos įvykdyta konfiskacija per pastarąjį dešimtmetį“, sakė G. Petro, kurio kadencija baigsis po devynių mėnesių.

REKLAMA

Operacija, per kurią „buvo išvengta žūčių“, pasak G. Petro, buvo vykdoma pietvakariniame Buenaventūros uoste, strateginiame Kolumbijos kokaino išvežimo taške.

G. Petro kritikuoja JAV prezidento Donaldo Trumpo kovos su narkotikais strategiją ir vadina „egzekucijomis be teismo“ jo sankcionuotus laivų, įtariamų narkotikų gabenimu Karibų jūroje bei Ramiajame vandenyne, bombardavimus.

REKLAMA
REKLAMA

Kolumbija nuolat gerina savo pačios metinius kokos lapų auginimo ir kokaino miltelių gamybos rekordus.

Naujausiais turimais Jungtinių Tautų duomenimis už 2023 m., šalyje yra apie 253 tūkst. hektarų narkotikų auginimo plotų ir pagaminama mažiausiai 2 600 tonų kokaino.

G. Petro mano, kad D. Trumpo sankcijos yra neteisingos, ir teigia, kad jo vyriausybės valdymo laikotarpiu buvo konfiskuoti rekordiniai narkotikų kiekiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų