Klaipėdoje sučiupti narkotikų platintojai: pareigūnai rado ir tūkstančius kontrabandinių cigarečių

Ikiteisminis tyrimas pradėtas balandžio mėnesį gavus duomenų apie 24 metų klaipėdiečio galimai vykdomą kvaišalų platinimą.
Balandį Klaipėdoje, H. Manto gatvėje, pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą, niekur nedirbantį, 20-metį užsienio pilietį, gyvenantį uostamiestyje. Sulaikymo metu pastarasis išmetė turėtą narkotinę medžiagą – kanapes.
Tą pačią dieną pareigūnai Klaipėdoje, Girulių plente, automobilyje, sulaikė kanapes užsieniečiui platinusį, individualią veiklą vykdantį, minėtą 24 metų vaikiną bei kartu su juo buvusį, niekur nedirbantį 27 metų Klaipėdos miesto gyventoją.
Atlikę 24 metų vaikino asmens kratą bei kratas jo gyvenamojoje vietoje bei naudojamame garaže, tyrėjai rado apie 50 gramų kanapių, apie penkis gramus psichotropinių grybų, elektronines svarstykles bei tris smulkintuvus.
Pristatant 27 metų įtariamąjį į policijos įstaigą, asmuo bandė atsikratyti turėtų apie dviejų gramų kanapių, tačiau pareigūnai šią medžiagą rado ir paėmė. Atlikę kratą asmens gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado kelis gramus psichotropinių grybų.
Abu klaipėdiečiai gerai žinomi teisėsaugai. 24 metų vaikinas anksčiau teistas už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą bei už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
27 metų vyras anksčiau ne kartą teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti bei viešosios tvarkos pažeidimą.
Tęsdami tyrimo veiksmus, spalį pareigūnai Klaipėdoje sulaikė kanapes 24 metų vaikinui, įtariama, platinusius 29 ir 66 metų artimus šeimos narius, dirbančius vienoje iš uždarųjų akcinių bendrovių. 29 metų klaipėdietis anksčiau teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Atlikę kratas pastarųjų gyvenamosiose vietose, garaže bei žemės sklype su statiniais, pareigūnai rado įtariama narkotinių (psichotropinių) medžiagų, septynis smulkintuvus, dvejas svarstykles, du pneumatinius ginklus, revolverį su šoviniais, beveik 5,8 tūkst. elektroninių cigarečių bei daugiau kaip 23 tūkst. cigarečių pakelių, kurių dalis paženklinta Baltarusijos banderolėmis, kita dalis – be banderolių.
20 ir 27 metų asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Vėliau jų atžvilgiu tyrimai buvo išskirti į atskirus ikiteisminius tyrimus.
Klaipėdos miesto policijos pareigūnų atliktas tyrimas užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, o Organizuotų nusikaltimų tyrimo valdybos tyrimas baigtas kaltinamuoju aktu.
29 ir 66 metų bendrininkams pareikšti įtarimai dėl narkotikų platinimo ir dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL. Vyresniajam iš jų pareikštas įtarimas ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu bei šaudmenimis.
Trys įtariamieji (24, 29 ir 66 metų vyrai) buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau 24 metų vyrui paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 29 metų įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 66 metų vyrui paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Laikinai apribotos nuosavybės teisės į trijų įtariamųjų pinigines lėšas – bendrai apie 20 tūkst. eurų.
Iš neteisėtos apyvartos paimtų įvairių tabako gaminių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, gali siekti daugiau kaip 124 tūkst. eurų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų. Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
