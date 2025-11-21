 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Tejas“ katastrofa Dubajuje: parodomajame skrydyje žuvo Indijos pilotas

2025-11-21 18:57 / šaltinis: BNS
2025-11-21 18:57

Dubajaus aviacijos parodoje per parodomąjį skrydį penktadienį sudužus Indijos naikintuvui šimtų šokiruotų žiūrovų akivaizdoje žuvo jo pilotas. 

„Tejas“ katastrofa Dubajuje: parodomajame skrydyje žuvo Indijos pilotas (nuotr. SCANPIX)

Indijos karinių oro pajėgų naikintuvas „Tejas" atlikdamas parodomąjį skrydį rėžėsi į žemę ir sprogo. Pilotas katapultuotis negalėjo. 

0

Indijos karinių oro pajėgų naikintuvas „Tejas“ atlikdamas parodomąjį skrydį rėžėsi į žemę ir sprogo. Pilotas katapultuotis negalėjo.

Avarija įvyko paskutinę didžiausio Artimųjų Rytų aviacijos šou dieną.

Dubajaus vyriausybinė žiniasklaidos agentūra patvirtino „tragišką piloto mirtį“, o Indijos karinės oro pajėgos (IAF) paskelbė apie pradėtą tyrimą. 

„IAF labai apgailestauja dėl prarastų gyvybių ir šiuo sunkiu metu tvirtai palaiko netektį išgyvenančią šeimą“, – sakoma jų pareiškime. 

Lėktuvas nukrito maždaug už 1,6 km nuo parodos vietos, kurioje buvo pilna lėktuvų, sraigtasparnių ir kitos statiškai eksponuojamos įrangos.

Tarp tūkstančių šią savaitę vykusioje parodoje dalyvavusių žmonių buvo Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) prezidentas ir ministras pirmininkas, aviacijos pramonės lyderiai ir kariuomenės vadovybė.

„Pilotas skrido žemame aukštyje, atlikdamas rizikingus manevrus“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo incidento liudininkas irakietis Hassanas Loqmanas (Hasanas Lokmanas). 

Parodomieji skrydžiai po nelaimės vėliau buvo atnaujinti. 

Tai jau antra vienviečio „Tejas“ lėktuvo avarija per mažiau nei dvejus metus po avarijos Radžastane praėjusių metų kovą. Tuomet žuvusiųjų nebuvo. 

Rugsėjį Indija pasirašė 7 mlrd. dolerių (6,09 mlrd. eurų) vertės užsakymą įsigyti 97 modernizuotus „Tejas Mk1A“ naikintuvus, kurie pakeistų pasenusius rusiškus naikintuvus MiG-21. 

Indijoje suprojektuoti ir pagaminti naikintuvai „Tejas“  pirmą kartą oro pajėgose pradėti naudoti 2016 metais. 

Manoma, kad penktadienį įvykusi aviakatastrofa yra pirmoji Dubajaus aviacijos parodos, kuri vyksta nuo 1986 metų, istorijoje.

