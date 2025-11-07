 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Teismas moterį pripažino kalta dėl priekabiavimo prie dingusios Madeleine McCann tėvų

2025-11-07 15:48 / šaltinis: BNS
2025-11-07 15:48

Jungtinės Karalystės (JK) teismas penktadienį pripažino lenkę, kuri prisistatė kaip 2007 metais Portugalijoje dingusi Madeleine McCann, kalta dėl priekabiavimo prie mergaitės tėvų, tačiau išteisino ją dėl jų persekiojimo.

0

24-erių Julia Wandelt ir 61 metų Karen Spragg iš Kardifo Velse buvo teisiamos dėl priekabiavimo ir persekiojimo, sukėlusio didelį nerimą ir kančias Kate ir Gerry McCannams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos abi neigė šiuos kaltinimus.

Prisiekusieji pripažino lenkę J. Wandelt kalta dėl priekabiavimo ir nekalta dėl persekiojimo.

Teismas išgirdo, kad J. Wandelt nuo 2022 metų birželio iki šių metų vasario apipylė McCannus elektroniniais laiškais, žinutėmis ir skambučiais.

Prokuratūra teigė, kad vienu metu ji per dieną 60 kartų skambino K.McCann.

Tuo metu K. Spragg buvo pripažinta nekalta dėl abiejų kaltinimų po mėnesį trukusio teismo proceso Lesterio karūnos teisme centrinėje Anglijoje, kuriame abu tėvai pasirodė kelis kartus.

Trejų metų M. McCann dingo iš savo šeimos atostogų apartamentų Praja da Luso mieste 2007 metų gegužę, kai jos tėvai vakarieniavo netoliese esančiame bare. Nuo tada jos niekas nematė. 

Jungtinės Karalystės (JK), Portugalijos ir Vokietijos policija vis dar aiškinasi, kas nutiko tą naktį, kai pietų Portugalijos kurorte iš lovos dingo mergaitė. Ji miegojo tame pačiame kambaryje kaip ir jos brolis dvynys ir sesuo, kuriai tuo metu buvo dveji metai, o tėvai vakarieniavo netoliese esančiame restorane su draugais.

Dingusiosios sesuo Amelie McCann teisme teigė, kad J. Wandelt pradėjo jai rašyti žinutes socialiniuose tinkluose 2024 metų pradžioje.

Kai kuriose žinutėse ji minėjo hipnozės seansus ir siūlė papasakoti Amelie savo „prisiminimus“, sakė prokurorė Nadia Silver.

J. Wandelt nesyk prašė K. ir G. McCannų atlikti DNR testą, kad patvirtintų jos įsitikinimą, jog jie yra susieti giminystės ryšiais.

A. McCann teigė, kad visada žinojo, jog J. Wandelt nėra jos dingusi sesuo, bet jai buvo „gana keista, kad ji atskleidžia tokias detales“ ir žaidžia su „mano emocijomis ir prisiminimais“.

Šiais metais Madeleine šeima minėjo 18-ąsias jos dingimo metines ir išreiškė pasiryžimą tęsti paieškas.

Pagrindinis įtariamasis yra vokietis Christianas Brueckneris, kuris neseniai paleistas iš kalėjimo atlikęs septynerių metų laisvės atėmimo bausmę už 2005 metais Portugalijoje įvykdytą 72-ejų moters išprievartavimą. 

Tačiau, pasak prokurorų, dėl įrodymų trūkumo jam nebuvo pateikti kaltinimai M. McCann byloje.

Pats vyras neigia bet kokią kaltę.

Vokietijos prokurorai 2020 metais paskelbė stulbinantį pranešimą, kuriame pagrindiniu įtariamuoju įvardijo C. Bruecknerį, kuris, kaip žinoma, tuo metu su pertraukomis gyveno toje vietovėje.

Birželio mėnesį policija šukavo tankiai apaugusią teritoriją ir apleistus pastatus Portugalijoje netoli tos vietos, kur mergaitės dingimo metu gyveno C. Brueckneris, tačiau kol kas nepaskelbė, kad rado kokių nors įrodymų.

