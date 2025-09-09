TBT pradėjo nagrinėti bylą dėl Ugandos sukilėlių vadeivos karo nusikaltimų

J. Kony buvo pirmasis įtariamasis karo nusikaltėlis, kuriam TBT 2005 metais pateikė kaltinimus, o pats teismo posėdis buvo pirmasis, kuris vyko jam nedalyvaujant, po dešimtmečius trukusių bevaisių pastangų jį surasti.
Jam pateikti 39 kaltinimai dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, įskaitant žmogžudystes, išprievartavimus, kankinimus, pavergimą ir seksualinę vergiją, kurie, kaip įtariama, buvo įvykdyti nuo 2002-ųjų liepos iki 2005-ųjų gruodžio Ugandos šiaurėje.
Buvęs katalikų ministrantas vadovavo LRA, kurios sukilimo prieš Ugandos vyriausybę metu, Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, žuvo daugiau kaip 100 tūkst. žmonių ir buvo pagrobta 60 tūkst. vaikų.
Pabėgę buvę grupuotės nariai pasakoja apie tokias vykdytas baisybes, kaip vertimas kapoti ar net užkandžioti kitus iki mirties, kanibalizmas ir kraujo gėrimas.
LRA kovotojai užpuolė Everlyn Ayo (Everlin Ejo) mokyklą, kai ji buvo vaikas. Dabar moteris ketina klausytis teismo proceso iš Hagos per radiją iš Gulu miesto.
„Sukilėliai įsiveržė į mokyklą, nužudė mūsų mokytojus ir išvirė juos didelėse statinėse, o mes buvome priversti valgyti jų palaikus“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo E. Ayo.
Ji tapo vadinamąja „naktine keliauninke“, viena iš tūkstančių vaikų, kurie kiekvieną naktį keliaudavo į prieglaudas, kad išvengtų LRA siaubo.
„Daug kartų grįžę į kaimą rasdavome krauju suteptus kūnus. Viso to kraujo matymas traumavo mano kaip vaiko akis“, – AFP pasakojo E. Ayo. – Jau daug metų blogai matau. Matau tik kraują.“
„Negalime prarasti vilties“
Antradienį vyksiančiame „kaltinimų patvirtinimo“ posėdyje – pirmąją iš trijų dienų – prokurorai pateiks kaltinimus 1961 metų rugsėjį gimusiam J. Kony.
Po posėdžio TBT teisėjai nuspręs, ar kaltinimai yra tinkami teisminiam nagrinėjimui – šis procesas įvyksta per 60 dienų.
J. Kony byloje teismo procesas neįmanomas, nes pagal TBT įstatus įtariamasis negali būti teisiamas už akių.
Teismo posėdyje taip pat dalyvaujanti J. Kony gynybos komanda šį procesą apibūdino kaip „milžiniškas laiko, pinigų ir pastangų sąnaudas be jokios naudos“.
Tačiau prokurorai teigia, kad surengus posėdį būtų galima greičiau surengti teismo procesą, jei J. Kony kada nors būtų surastas ir atvesdintas į Hagą.
2024 metų birželį JT ekspertų grupės duomenimis, manoma, kad J. Kony paliko Sudaną dėl ten vykstančio pilietinio karo ir persikėlė į atokią Centrinės Afrikos Respublikos dalį.
Paskutinį kartą jis viešai pasirodė 2006 metais, kai Vakarų žurnalistui pasakė, kad „nėra teroristas“ ir kad pasakojimai apie LRA žiaurumą yra „propaganda“.
Nežinoma, ar jis dar gyvas.
Prokurorai taip pat tikisi, kad teismo posėdis leis aukoms pajusti teisingumą – taip pat mano ir Stella Angel Lanam, kuri būdama 10 metų pateko į LRA nelaisvę ir buvo priversta tapti vaiku kareiviu.
„Nors daug ką išgyvenome, negalime prarasti vilties“, – sakė 38 metų moteris, dabar vadovaujanti grupei, teikiančiai konsultacijas aukoms.
„Ar vyriausybė ar Kony gebės atstatyti mane į ankstesnę būseną? Ne. Bet bent jau sulauksiu teisingumo“, – teigė ji.
