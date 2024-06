Šis atvejis, pirmasis „Northwestern Medicine“ klinikoje, yra tikrai neįprastas. Inkstų transplantacijos taikant vietinę nejautrą buvo atliekamos ir kitur, tačiau vis dar įprasta, kad procedūra atliekama taikant bendrąją nejautrą.

„Atlikti inksto transplantaciją esant budriems buvo lengviau nei daugelį cezario pjūvių, – komentavo anesteziologas daktaras Vicente Garcia Tomasas. – Tikimės, kad inkstų transplantacija budrumo būsenoje gali sumažinti kai kurias bendrosios anestezijos keliamas rizikas ir sutrumpinti paciento buvimo ligoninėje laiką“.

„Operacinėje buvo neįtikėtina patirtis, galėjome parodyti pacientui, kaip atrodo jo naujasis inkstas prieš įdedant jį į organizmą“, – pridūrė medicinos mokslų daktaras, transplantacijos chirurgas Satishas Nadigas.

Minėtas pacientas buvo John Nicholas, kuriam inkstų problemos pirmą kartą pasireiškė būnant vos 16-os, po anksčiau diagnozuotos Krono ligos. Pagrindinė inkstų uždegimo priežastis taip ir nebuvo nustatyta, tačiau laikui bėgant tapo aišku, kad gydymas vaistais nesėkmingas ir vyrui reikės transplantacijos.

Dar vienas iššūkis buvo rasti donorą, tačiau, laimei, jo vaikystės draugas Patas Wise‘as panoro vyrui padėti.

„Aš virtuvėje gaminau vakarienę, o Johnas atsiuntė žinutę, kurioje buvo parašyta: „Mano gydytojas sako, kad man laikas pradėti ieškoti inkstų donorų“. Žvilgtelėjau į telefoną ir nedvejodamas tą patį vakarą užpildžiau anketą, – prisiminė P. Wise‘as. – Johnas yra geras draugas. Jam reikėjo inksto, o aš turėjau juos abu. Turėjau bent jau ištirti galimybę tapti jo donoru“.

Po to, kai P. Wise‘as buvo pripažintas tinkamu, 2024 m. gegužės 24 d. buvo atlikta operacija.

„Johnui operacinėje suleidome spinalinės anestezijos injekciją ir šiek tiek raminamųjų vaistų, kad būtų patogiau, – paaiškino V. G. Tomasas. – Tai buvo neįtikėtinai paprasta ir nesudėtinga, tačiau leido Johnui procedūros metu būti budriam, todėl pagerėjo paciento patirtis. Inkstų transplantacija budrumo būsenoje gali ne tik padėti pacientams, kurie turi rizikos ar fobijų dėl bendrosios anestezijos, bet ir sutrumpinti jų buvimo ligoninėje laiką, kad jie galėtų patogiau atsigauti namuose“.

Savo ruožtu Nicholas procedūrą įvertino puikiai.

