Talibanas sudegino šimtus „neamoralių“ muzikos instrumentų, o nepaklususiems – šiurpus likimas

Instrumentai, kurių didžioji dalis buvo atimta per vestuves, vėliau buvo aplieti skysčiu ir padegti, o virš vietovės pakilo juodų dūmų stulpas.
Pareigūnai paėmė 650 muzikos instrumentų bei didelį kiekį DVD diskų ir juos sunaikino, pareiškė Talibano gubernatoriaus Choste atstovas spaudai Mustaghfiras Gurbazas.
Talibano Dorybės skatinimo ir prevencijos ministerijos pareigūnas pareiškė, kad muzikos grojimas yra nemoralus ir griauna Afganistano visuomenę, ypač jos jaunimą. Jis nurodė, kad šių veiksmų imtasi siekiant užkirsti kelią neamoraliam elgesiui ir įgyvendinti islamo teisę. „Šie (veiksmai prieš muzikantus) bus tęsiami“, – sakė jis.
Dorybės skatinimo ir prevencijos ministerija – dorovės policija, kurią Talibanas iš departamento pakėlė į pilnavertę ministeriją – dabar užima Kabulo pastatą, kuriame kadaise veikė Moterų reikalų ministerija.
Ji „tęsia savo pastangas pagal savo atsakomybę, kad užkirstų kelią ydoms, sustiprintų islamo vertybes ir reformuotų visuomenę“, – sakė M. Gurbazas.
Kol Talibanas valdė Afganistaną nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio iki 2001 m., visų formų muzika buvo uždrausta socialiniuose susirinkimuose, televizijoje ir radijuje.
Tačiau per kitus du dešimtmečius, iki jiems grįžtant į valdžią 2021 m. rugpjūtį, muzika klestėjo.
Moterų reikalų ministerijos perėmimas, įvykdytas per kelias dienas nuo Talibano grįžimo, tapo vienu iš ryškiausių jų drakoniško valdymo simbolių.
Muzikos instrumentų sunaikinimas Afganistane
Tęsiamas muzikos instrumentų ir kitos pramoginės įrangos naikinimas yra dalis platesnio Talibano susidorojimo su muzika ir menine išraiška, dėl kurio daugelis muzikantų pabėgo iš šalies nuo tada, kai ši grupė grįžo į valdžią 2021 m. rugpjūtį.
Pagal griežtą grupės islamo teisės interpretaciją groti ir klausytis muzikos yra draudžiama.
Talibanas nutildė Afganistano nacionalinį muzikos institutą, kurio mokiniai ir mokytojai pabėgo į užsienį ir iš naujo atidarė savo mokyklą tremtyje Portugalijoje, uždarė kinus ir uždraudė transliuoti filmus bei televizijos dramas.
Fotografavimas ir gyvų būtybių filmavimas buvo apribotas, portretų studijos ištuštintos, o kadaise klestėjusios meno galerijos, koncertų salės ir įrašų studijos – uždarytos arba apleistos, rašoma „The Telegraph“.
Pastaraisiais mėnesiais šiaurinėse Džauzcano, Parvano ir Lagmano provincijose Talibanas sudegino tūkstančių eurų vertės muzikos instrumentų ir sulaikė dešimtis muzikantų.
Talibano dorovės policija taip pat rengė reidus vestuvėse ir sodino į kalėjimą muzikantus už svečių linksminimą.
Vienas žuvusysis per susirėmimą vestuvėse
Pranešama, kad praėjusią savaitę Badachšano provincijoje kilo susirėmimas po to, kai Talibano nariai surengė reidą vestuvių ceremonijoje ir sustabdė muziką. Ceremonijos svečiai pasipriešino, todėl vienas žmogus žuvo, o kiti keturi buvo sužeisti.
Nuo atėjimo į valdžią Talibanas įvedė griežtą šariato versiją, stipriai apribodamas žodžio laisvę ir moterų teises.
Viešas plakimas ir užmėtymas akmenimis iki mirties už svetimavimą yra paplitę. Moterims taikomi griežti aprangos kodai, draudimas mokytis toliau nei šeštoje klasėje ir nušalinimas nuo darbo.
Režimas nuosekliai ardė nepriklausomos informacijos skleidimą uždarydamas žiniasklaidos priemones, uždrausdamas žurnalistes moteris ir sulaikydamas darbuotojus.
Jis uždraudė skustis barzdas, moterų švietimą toliau nei pradinė mokykla, kontraceptikų naudojimą, vaizdo žaidimus, užsienio filmus, muzikos instrumentus, kaljanų kavines, vyrams ir moterims kartu valgyti restoranuose, manekenus drabužių parduotuvėse, moterims kelti balsą ir kalbėti viešumoje, moterims žiūrėti į nepažįstamus vyrus, mišrius kovų menus, gyvų būtybių vaizdus, langus su vaizdu į vietas, „kurias paprastai naudoja moterys“, bei daugelį kitų daugeliui įprastų pilietinių laisvių.
JT: nepaisant Talibano draudimo, Afganistane smarkiai išaugo opijinių aguonų auginimo apimtys
Maža to, per pastaruosius metus Afganistane smarkiai išaugo opijinių aguonų auginimo ir opijaus gamybos apimtys, ketvirtadienį pranešė Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC), pabrėždamas, kad reikšmingas augimas fiksuojamas pirmą kartą nuo 2022 m., kai šalį valdantis Talibanas uždraudė narkotines medžiagas.
Agentūra šį augimą susiejo su gilėjančiu skurdu, dėl kurio kai kurie ūkininkai pradėjo slapta auginti opijines aguonas, paragindama tarptautinę bendruomenę teikti daugiau paramos ūkininkams, kad sumažėtų jų priklausomybė nuo neteisėtų kultūrų auginimo.
Kai 2021 m. rugpjūtį Talibanas užgrobė valdžią, Afganistanas buvo didžiausias pasaulyje opijaus gamintojas ir vienas pagrindinių heroino tiekimo šaltinių Europoje bei Azijoje.
Talibanas pažadėjo visiškai panaikinti narkotinių augalų auginimą šalyje ir 2022 m. balandį oficialiai jį uždraudė. Tai skaudžiai paveikė šimtus tūkstančių ūkininkų ir padienių darbininkų, kurių pragyvenimas priklausė nuo pajamų už šį derlių.
JT agentūros duomenimis, palyginti su praėjusiais metais, opijinių aguonų auginimo plotai padidėjo 330 proc., o opijaus gamyba išaugo 400 proc.
Agentūros teigimu, 2026 m. opijinių aguonų pasėlių plotas viršijo 43 tūkst. hektarų, palyginti su 10 tūkst. hektarų ankstesniais metais.
Ataskaitoje nurodoma, kad ūkininkai, siekdami išvengti aptikimo, nedidelius aguonų plotelius slėpė javų laukuose arba aptvertose valdose.
„Keturiskart išaugę opijinių aguonų pasėlių plotai rodo, kaip sunku išlaikyti sumažėjusį neteisėtą opijinių aguonų auginimo mastą, kai skurdžiai gyvenantys ūkininkai neturi kitų galimybių išmaitinti savo šeimų“, – pranešime cituojama agentūros vykdomoji direktorė Monica Juma.
„Talibano valdžia ir tarptautinė bendruomenė turi bendradarbiauti remdamos ūkininkų bendruomenes, investuodamos į pragyvenimo šaltinių kūrimą, žemės ūkio infrastruktūrą ir galimybes patekti į rinkas“, – pridūrė ji.
JT agentūra nurodė, kad nors opijinių aguonų auginimo ir opijaus gamybos mastas tebėra mažesnis nei iki 2022 m. įvesto draudimo, užfiksuotas didžiausias augimas nuo jo įsigaliojimo.
Agentūra pabrėžė, kad būtina toliau stebėti padėtį, nes kol kas per anksti spręsti, ar šis augimas laikinas, ar rodo opijinių aguonų auginimo ir opijaus gamybos atsigavimą.
Afganistano užsienio reikalų ministras Amiras Khanas Muttaqi antradienį kovą su narkotikais pavadino vienu didžiausių Talibano administracijos laimėjimų.
Vis dėlto jis taip pat pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė turi prisidėti prie narkotikų problemos suvaldymo.
„Veiksminga kova su šiuo reiškiniu yra bendra Afganistano ir tarptautinės bendruomenės atsakomybė“, – sakė A. K. Muttaqi.
„Greta saugumo priemonių būtina padėti ūkininkams rasti alternatyvių pragyvenimo šaltinių, užtikrinti priklausomybę nuo narkotikų turinčių žmonių gydymą ir stiprinti regioninį bei tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su narkotikų kontrabandos tinklais“, – pareiškė jis.
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