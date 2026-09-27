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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Afganistano Talibanas: nukauti 28 iš Pakistano įsiveržę kovotojai

2026-09-27 17:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-27 17:54
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Afganistaną valdančio Talibano gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad jos pajėgos savaitgalį atmušė didelį su Talibanu kovojančių sukilėlių įsiveržimą per sieną rytinėje Nuristano provincijoje. Ministerijos teigimu, žuvo 28 kovotojai, 32 buvo paimti į nelaisvę.

Islamabadas ne kartą smūgiavo į įvairias vietas Afganistane EPA

Afganistaną valdančio Talibano gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad jos pajėgos savaitgalį atmušė didelį su Talibanu kovojančių sukilėlių įsiveržimą per sieną rytinėje Nuristano provincijoje. Ministerijos teigimu, žuvo 28 kovotojai, 32 buvo paimti į nelaisvę.

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Kabulas teigė, kad kovotojai pateko į atokų Kamdešo rajoną iš Pakistano, ir apkaltino Islamabadą tiesiogiai remiant kovotojus bei paragino regiono šalis išlikti budrias dėl to, ką pavadino Pakistano „konflikto eksportavimu“.

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Tai pirmas nuo 2022 m. didelio masto Afganistano laisvės fronto (AFF), kovojančio su Talibanu, puolimas Nuristano provincijoje.

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AFF pateikė kitus duomenis. Ji pranešė, kad sukilėliai atmušė Talibano pėstininkų ir dronų puolimą prieš jų pozicijas, per jį žuvo penki Talibano saugumo pajėgų nariai.

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Abiejų šalių pateikti duomenys apie aukas nepriklausomai nebuvo patvirtinti.

Jungtinių Tautų pagalbos misija Afganistane (UNAMA) pranešė, kad nors ginkluotos prieš Talibaną kovojančios opozicinės grupuotės išlieka aktyvios keliose provincijose, jos yra susiskaldžiusios ir nekelia didelės grėsmės Talibano teritorinei kontrolei.

Tuo metu Talibaną remiančios paskyros socialiniuose tinkluose platino vaizdo įrašus, kuriuose daugiau kaip dešimt suimtų vyrų prisipažįsta stovykloje Pakistane buvę apmokyti  naudoti ginklus, tai truko nuo pusės dienos iki kelių dienų.

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Kaimynių Afganistano ir Pakistano santykiai tebėra įtempti dėl saugumo problemų. Pakistanas kaltina Afganistano Talibano valdžią remiant „Tehrik-e-Taliban Pakistan“ (Pakistano Talibano judėjimą, TTP) – kovotojų grupuotę, dešimtmečius rengiančią išpuolius Pakistane. Kabulas šiuos kaltinimus neigia.

Įtampa smarkiai išaugo, kai Pakistano gynybos ministras vasario pabaigoje paskelbė „atvirą karą“ su Afganistanu. Nuo tada Islamabadas surengė ne vieną oro smūgį kitapus sienos.

Daugiausia aukų pareikalavęs incidentas įvyko kovo 16 d., kai Pakistanas iš oro smogė į narkomanų reabilitacijos ligoninę „Omid“ Kabule. JT nepriklausomai patvirtino, kad žuvo 269 civiliai, 122 buvo sužeisti.

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