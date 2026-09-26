Sprogimas Pakistano pasienio regione: žuvo 11 žmonių

Gelbėjimo tarnybos „Rescue 1122“ duomenimis, sprogimas įvyko netoli Aman Melos Darazindos vietovėje. Gelbėtojai vietoje suteikė pagalbą sužeistiesiems ir išvežė juos į ligonines.
Dera Ismail Chanas yra Chaiber Pachtunchvos provincijoje, netoli sienos su Afganistanu. Šiame regione nuolat kyla islamistinio smurto protrūkių, dažnai nukreiptų prieš policiją ir saugumo pajėgas. Ir šį mėnesį rajone buvo surengti keli išpuoliai, kuriuose, be kitų, dalyvavo Pakistano talibai.
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